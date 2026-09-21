Javier Milei prepara en Olivos su discurso ante la ONU: Malvinas, IA y críticas al organismo + Agregar ámbito en









Según pudo saber Ámbito, el Presidente trabaja este lunes en Olivos en el mensaje que dará ante la Asamblea General. Entre los ejes aparecen el reclamo por las Islas Malvinas, la defensa del desarrollo tecnológico y cuestionamientos a la intervención de Naciones Unidas en la política interna de los países.

Javier Milei prepara en Olivos el discurso que dará este miércoles ante la Asamblea General de la ONU. EFE

El presidente Javier Milei trabaja este lunes en la quinta de Olivos sobre el discurso que pronunciará ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Según pudo saber Ámbito de fuentes del Gobierno, el mensaje tendrá entre sus principales ejes el reclamo argentino por las Islas Malvinas, el desarrollo de la inteligencia artificial y una crítica a determinadas intervenciones de la ONU en la política interna de los países.

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Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Estados Unidos y permanecerá en Nueva York hasta el jueves. Su exposición ante la Asamblea General está prevista para el miércoles al mediodía, en el marco del debate general del organismo, que se desarrolla entre el 22 y el 26 de septiembre.

De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el Presidente prepara un planteo en defensa del proceso de desarrollo y progreso tecnológico, con especial énfasis en la inteligencia artificial. El argumento que llevará al escenario internacional apunta a destacar que los avances tecnológicos permitirán alcanzar rendimientos crecientes en el desarrollo económico.

En ese sentido, el discurso también buscará cuestionar los escenarios distópicos asociados al avance de la inteligencia artificial. La posición que prepara Milei parte de una defensa del desarrollo tecnológico y de su potencial para generar crecimiento económico, frente a las advertencias sobre los riesgos que puede implicar la expansión de estas herramientas.

El reclamo por Malvinas Otro de los ejes que Milei incorporará a su discurso ante la ONU será el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. El Presidente prepara el mensaje en un momento en que el Gobierno busca darle una nueva dimensión a la estrategia sobre el archipiélago, con mayor énfasis en las actividades económicas y en la explotación de sus recursos naturales.

En las últimas semanas, la Casa Rosada tensó las relaciones con el Reino Unido al avanzar avanzó con una propuesta para endurecer las sanciones contra empresas que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en áreas reclamadas por la Argentina. En paralelo, la administración de Milei planteó la necesidad de evitar una escalada con Gran Bretaña y sostener la cuestión por la vía diplomática. Críticas a la ONU por su intervención en los países El tercer eje que prepara el Presidente apunta directamente al funcionamiento de las Naciones Unidas. Según fuentes del Gobierno, Milei cuestionará los “atropellos” de la organización cuando, desde la perspectiva del Ejecutivo, se inmiscuye en la política local de cada país. El planteo forma parte de una crítica más amplia que el mandatario ya expresó en anteriores intervenciones internacionales respecto del papel de organismos multilaterales y de las instituciones internacionales. En esta oportunidad, el mensaje buscará poner el foco en los límites que, según la mirada del Gobierno, deberían tener esos organismos frente a las decisiones soberanas de los Estados. La Asamblea General tendrá como lema para este 81.º período “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. El debate general reúne a los jefes de Estado y de Gobierno para exponer sus posiciones y prioridades sobre los principales desafíos internacionales.