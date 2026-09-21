Las reservas del BCRA se alejaron de los u$s50.000 millones y marcaron un nuevo mínimo mensual

La autoridad monetaria compró u$s8 millones y llevó el saldo de septiembre a u$s211 millones, mientras las reservas brutas cayeron u$s103 millones hasta u$s49.695 millones. El dato volvió a mostrar la distancia entre la liquidación de divisas y la capacidad efectiva del BCRA para absorber dólares en el mercado oficial.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas cayeron a un nuevo mínimo mensual y quedaron más lejos de los u$s50.000 millones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este lunes 21 de septiembre, aun cuando la autoridad monetaria extendió a diez ruedas su racha de compras en el mercado oficial. En la jornada el stock bajó u$s103 millones y cerró en u$s49.695 millones, nuevo mínimo de septiembre.

En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA compró u$s8 millones y llevó el saldo positivo de septiembre a u$s211 millones . A su vez, las compras acumuladas en 2026 alcanzaron los u$s14.306 millones . Sin embargo, la intervención volvió a ser baja frente al volumen de la rueda, ya que la entidad explicó apenas 1% de los u$s608 millones negociados.

La comparación con los meses previos mantiene la misma señal. Luego de la adquisición de hoy, el promedio diario de septiembre quedó en u$s14 millones, frente a u$s38 millones en agosto , u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo. Por lo tanto, la racha compradora no cambió el rasgo principal del mes: el Central sigue sumando divisas, pero a una velocidad mucho menor que durante la etapa más fuerte del programa.

La diferencia entre oferta y compras oficiales también aparece en el análisis de mercado. Según PPI, el agro viene liquidando en torno a u$s170 millones diarios en septiembre, mientras que el BCRA compra cerca de u$s14 millones por rueda. La misma lectura señaló que el resto de los sectores de la economía generó una demanda neta promedio de unos u$s154 millones diarios en el mes, el registro más alto desde octubre de 2025.

Las reservas brutas siguieron alejándose de los u$s50.000 millones. La baja se dio con factores externos que generaron distintas tensiones en la valuación del stock bruto. El oro retrocedió 0,70% y habría restado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. Además, el dólar global subió 0,20%, mientras que el yen se depreció 0,32% y la libra bajó 0,16%. En sentido contrario, el euro avanzó 0,16% y el yuan se apreció 0,03%.

En paralelo, fuentes citadas por Ámbito ubicaron el menor ritmo de compras dentro de una dinámica de demanda más elevada en el segundo semestre. Al respecto, Christian Buteler sostuvo que la desaceleración era esperable para esta parte del año y la vinculó con una evolución estacional del ingreso y salida de divisas. En la misma nota, Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, señaló que la liquidación en el MLC sigue firme, por encima de u$s600 millones diarios promedio en septiembre, aunque advirtió que persisten riesgos por la cercanía electoral, la fragilidad de las reservas netas y la debilidad de la demanda de pesos.

El dólar mayorista cerró cerca de $1.514

En el mercado cambiario, el dólar mayorista terminó en $1.514 para la venta, mientras que el oficial minorista se ubicó en $1.534,23. Con estos valores, la distancia frente al techo de la banda informado en la planilla, de $1.879,97, quedó en 22,54%.

En paralelo, los dólares financieros tuvieron movimientos diferenciados dentro de una rueda sin salto generalizado en las cotizaciones informadas. El MEP cerró en $1.534,44 y el contado con liquidación quedó en $1.596,99. En tanto, el blue finalizó en $1.550, por lo que la brecha contra el mayorista se ubicó en 2,38%. El canje, por su parte, quedó en 4,08%.

La lectura cambiaria del día se puede vincular con el bajo nivel de absorción oficial. Aunque el BCRA mantuvo saldo comprador, la mayor parte de la oferta disponible no terminó en reservas. Según Research de Cohen, si el ritmo actual se sostuviera, septiembre cerraría con compras por unos u$s320 millones, menos de la mitad que en agosto y lejos de los u$s2.000 millones mensuales acumulados, en promedio, durante los primeros siete meses del año.

Futuros en baja y tasas de pesos

Los futuros operaron mayormente en baja, con una variación promedio negativa de 0,08%. Septiembre retrocedió 0,19%, octubre bajó 0,16%, noviembre cayó 0,09% y diciembre cedió 0,06%. En los tramos más largos, la curva mostró bajas hasta abril, aunque mayo, junio y julio de 2027 cerraron con subas moderadas.

En tanto, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,56% mensual, equivalente a 18,75% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,70% mensual, o 20,40% anualizado. En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,56% a 23,25%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 22,06%.

El cierre dejó una combinación de racha compradora y reservas en baja. El BCRA volvió a sumar divisas, pero compró solo u$s8 millones en una rueda con u$s608 millones operados, mientras el stock bruto cayó a u$s49.695 millones. Con ese punto de partida, el mercado seguirá mirando no solo la oferta del agro, sino también la demanda neta del resto de los sectores y la capacidad del Central para transformar ese flujo en reservas.