En medio de la polémica por el Presupuesto 2027, renunció el secretario Nacional de Discapacidad

El funcionario presentó su dimisión ante el ministro de Salud, Mario Lugones, y aseguró que responde a “razones estrictamente personales”. La salida se conoce en medio de las diferencias por las modificaciones al régimen de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. En una nota dirigida al titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones , el funcionario comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.

“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, señaló Vilches en la nota enviada a Lugones. El funcionario agregó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y agradeció a las autoridades por su designación.

La renuncia se conoce en medio de la tensión generada dentro del oficialismo y con los bloques aliados por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso debate una prórroga a la emergencia.

Vilches había sido designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 23 de enero de 2026 , mediante el Decreto 83/2026. Previamente había ocupado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud.

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad , modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento.

La inclusión de estos artículos generó diferencias incluso dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política.

“Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo Bullrich. La senadora también advirtió que este tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el Gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso.

El capítulo de Discapacidad también generó cuestionamientos de sectores de la oposición y de legisladores dialoguistas. Entre los puntos objetados aparecen la incompatibilidad de las pensiones con determinados empleos registrados, modificaciones al Nomenclador de Prestaciones Básicas y el reemplazo de mecanismos de actualización de las prestaciones.

La salida de Vilches se produce pocos días después de que el funcionario participara de una reunión informativa en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, donde respondió preguntas de legisladores sobre la situación del sector.

Hasta el momento, en su nota de renuncia Vilches no vinculó su salida con las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027 y señaló expresamente que la decisión responde a motivos personales.