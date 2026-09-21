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21 de septiembre 2026 - 10:22

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 21 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza este lunes 21 de septiembre a $1.514,5. En paralelo, el tipo de cambio minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación (BNA). El blue se vende a $1.550 para la venta.

El viernes, los bonos en dólares cayeron en la última jornada de la semana, en medio de un contexto más desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a subir las tasas de interés el pasado miércoles. Así, empujaron al riesgo país a los 524 puntos básicos. Por otro lado, los ADRs perdieron hasta 7,1%.

Este lunes, el INDEC publicará las encuestas de tendencias de negocios para industria manufacturera, supermercados y autoservicios mayoristas de septiembre de 2026.

La industria metalúrgica se desplomó 6,1% anual en agosto y opera con apenas el 39,6% de su capacidad instalada

La producción del sector cayó 6,1% interanual en agosto y 3,9% frente a julio, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo al 39,6%. Todos los sectores estratégicos registraron retrocesos y el 10,3% de las empresas ya presenta atrasos en sus obligaciones financieras.

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A través de los seguros PPLI, el 1% más rico de Estados Unidos canaliza más de u$s44.000 millones en fondos de riesgo e inmuebles, eludiendo al fisco con total legalidad mientras el Congreso debate su eliminación.

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La economía mundial se queda sin margen de maniobra

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 21 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.534 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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