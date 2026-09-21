Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 21 de septiembre

El dólar mayorista cotiza este lunes 21 de septiembre a $1.514,5. En paralelo, el tipo de cambio minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación (BNA). El blue se vende a $1.550 para la venta.
La industria metalúrgica se desplomó 6,1% anual en agosto y opera con apenas el 39,6% de su capacidad instalada
La producción del sector cayó 6,1% interanual en agosto y 3,9% frente a julio, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo al 39,6%. Todos los sectores estratégicos registraron retrocesos y el 10,3% de las empresas ya presenta atrasos en sus obligaciones financieras.