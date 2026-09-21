Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 21 de septiembre

El dólar mayorista cotiza este lunes 21 de septiembre a $1.514,5 . En paralelo, el tipo de cambio minorista se ubica a $1.535 en el Banco Nación (BNA) . El blue se vende a $1.550 para la venta.

El viernes, los bonos en dólares cayeron en la última jornada de la semana, en medio de un contexto más desafiante para los mercados emergentes que dejó la decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a subir las tasas de interés el pasado miércoles. Así, empujaron al riesgo país a los 524 puntos básicos. Por otro lado, los ADRs perdieron hasta 7,1%.