El Vaticano dio a conocer la agenda oficial de León XIV en la Argentina: día a día, todas las actividades del Papa

El pontífice estará del 8 al 11 de noviembre y pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. También encabezará misas y una vigilia con jóvenes.

León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina , que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján , antes de continuar su viaje hacia Perú.

La visita comenzará el domingo por la tarde con su llegada desde Montevideo y tendrá entre sus principales actividades un encuentro con el Presidente de la República en Casa Rosada , misas multitudinarias, una vigilia con jóvenes y visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione y al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú , que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante sus cuatro días en el país, León XIV también se reunirá con obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil.

Además, este lunes a las 10, el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach , brindarán una conferencia de prensa en Casa Rosada para dar más detalles sobre la visita de León XIV al país .

León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 , procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales.

16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.

ceremonia de bienvenida en Casa Rosada. 17:50: encuentro con el Presidente de la República.

encuentro con el Presidente de la República. 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso

La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

misa en el Monumento de los Españoles. 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana. 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes

Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba. 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.

llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba. 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires. 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida

El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país.

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. 14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.

Con su partida hacia Lima, León XIV cerrará cuatro días de actividades en la Argentina y continuará la última etapa de su viaje apostólico por Sudamérica. La gira había comenzado el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 en Perú, después de recorrer Montevideo, Paysandú, Florida, Buenos Aires, Córdoba, Luján, Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.