El Vaticano confirmó el itinerario completo que cumplirá el papa León XIV durante su visita a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre. El pontífice encabezará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, con paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.
El Vaticano dio a conocer la agenda oficial de León XIV en la Argentina: día a día, todas las actividades del Papa
El pontífice estará del 8 al 11 de noviembre y pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján. También encabezará misas y una vigilia con jóvenes.
-
Llega el Papa León XIV a la Argentina: cuánto cuesta ir y alojarse en Luján
-
Visita del papa León XIV a la Argentina: por qué se necesitan voluntarios, cuántos tienen que ser y cómo inscribirse
La visita comenzará el domingo por la tarde con su llegada desde Montevideo y tendrá entre sus principales actividades un encuentro con el Presidente de la República en Casa Rosada, misas multitudinarias, una vigilia con jóvenes y visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione y al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
El paso por la Argentina formará parte de un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante sus cuatro días en el país, León XIV también se reunirá con obispos, representantes del mundo laboral, comunidades religiosas y miembros de la sociedad civil.
Además, este lunes a las 10, el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, brindarán una conferencia de prensa en Casa Rosada para dar más detalles sobre la visita de León XIV al país.
Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires y encuentro con las autoridades
León XIV aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, procedente de Montevideo. La primera jornada estará marcada por las actividades institucionales, con una visita a Plaza San Martín, la ceremonia oficial de bienvenida y reuniones con autoridades nacionales.
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.
- 17:20: ceremonia de bienvenida en Casa Rosada.
- 17:50: encuentro con el Presidente de la República.
- 18:30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre: Cottolengo, misa y encuentro interreligioso
La segunda jornada combinará actividades sociales, religiosas y vinculadas con el mundo laboral. El Papa comenzará el día en Claypole y luego continuará su recorrido por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
- 09:15: visita a los trabajadores y asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
- 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.
- 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- 18:45: celebración de vísperas con los obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
- 19:45: cena con los obispos en la Casa Arzobispal.
Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y vigilia con jóvenes
Córdoba será el eje del tercer día de la visita de León XIV. El pontífice viajará por la mañana para celebrar una misa y reunirse con representantes de la Iglesia antes de regresar a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.
- 07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.
- 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional de Córdoba.
- 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.
- 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
- 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel, misa en Luján y despedida
El último día tendrá como protagonistas la agenda social y religiosa. León XIV comenzará la mañana en un establecimiento penitenciario, viajará posteriormente a Luján y finalmente se dirigirá a Ezeiza para abandonar el país.
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.
- 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
- 13:30: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
- 14:00: partida en avión hacia Lima, Perú.
Con su partida hacia Lima, León XIV cerrará cuatro días de actividades en la Argentina y continuará la última etapa de su viaje apostólico por Sudamérica. La gira había comenzado el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 en Perú, después de recorrer Montevideo, Paysandú, Florida, Buenos Aires, Córdoba, Luján, Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.
- Temas
- León XIV