Dólar: por qué el BCRA compra menos a pesar de la buena liquidación del agro

El Banco Central (BCRA) desaceleró con fuerza las compras de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante septiembre, aunque esto no necesariamente fue por un descenso en la oferta de dólares . Lo que sucedió, según diversas fuentes del mercado, es que diversos sectores de la economía generaron una demanda neta de unos u$s154 millones por rueda a lo largo del mes , el mayor registro diario desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas.

En cuanto a la adquisición de divisas en el MLC , si bien el Banco Central viene de registrar el viernes la mayor compra diaria de septiembre, aun así, las compras acumuladas del mes alcanzan apenas u$s205 millones, cuando restan ocho ruedas para cerrar septiembre. "Esto implica un promedio de solo u$s15 millones por día, muy por debajo de los u$s170 millones diarios que, en promedio, viene liquidando el agro", explicaron desde PPI .

De sostener ese ritmo, según explicaron desde Cohen Aliados Financieros , septiembre cerraría con compras por unos u$s320 millones , menos de la mitad que en agosto y muy lejos de los u$s2.000 millones mensuales que acumuló en los primeros siete meses del año.

Pero la poca adquisición de divisas no tiene que ver con la liquidación agropecuaria ya que, según informó CIARA, llegó a u$s95 millones el viernes, con un acumulado semanal de u$s754,4 millones. "La liquidación del agro en septiembre sería la mayor para este mes , excluyendo los períodos afectados por programas de incentivos a las exportaciones, como los de 2022 y 2025", amplió PPI .

Entonces, se preguntaron desde la city, si el agro está vendiendo a este ritmo y el BCRA compra tan poco , ¿quién se lleva la diferencia? Según relevaron desde este mismo informe, el resto de los sectores representa una demanda neta de unos u$s154 millones por rueda en lo que va del mes , el mayor registro diario desde octubre de 2025, en la antesala de las elecciones legislativas.

¿Podría haber tensiones monetarias en el corto plazo?

Pese a esta situación, Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, aseguró a Ámbito que no ve al mercado "preocupado" por eventuales tensiones cambiarias. "La liquidación en MLC sigue firme, por encima de los u$s600 millones diarios promedio en lo que va de septiembre y, si bien BCRA a desacelerado su ritmo de compras, se nota cierto relajamiento en la demanda por cobertura, lo que sugiere que de momento para el mercado las chances de algún evento de volatilidad cambiaria han disminuido", amplió.

El experto también se preguntó si esto significa esto que no haya riesgos y la respuesta fue clara: "No, pues nos acercamos a las elecciones y las reservas netas siguen siendo frágiles y la demanda de pesos débil. Pero esta vez hay más orden monetario y una mejora en la balanza comercial, entre otros factores, que ayudan contribuyen a una mayor".

Reschini también mencionó que ayuda también la fortaleza relativa de las monedas de los principales socios comerciales de Argentina principalmente Brasil y China porque "eso evita que que Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) haya detenido su apreciación".

En charla con este medio el economista Christian Buteler explicó: "Me parece que era de esperarse que bajen las compras del Banco Central para el segundo semestre; capaz podrían acelerarse algo en el último trimestre del año. A mí, honestamente, no me preocupa. Yo creo que incluso te diría que el Banco Central sigue comprando simplemente para mostrar que compra, porque imagínate que u$s6 o 7 millones en un día no hacen la diferencia".

Para este analista se trata de un factor netamente estacional, y que sectores como la energía y la minería podrían llegar a modificar esta ecuación pero que, para eso habrá que esperar. "Lo tomo como algo lógico para esta altura del año, por más que se vean los números que CIARA liquidó también te crece la demanda de dólares en el segundo semestre. Me parece que lo que estamos viendo no es nada anómalo ni hay nada raro detrás, sino que es la evolución y el flujo lógico de ingreso y salida de divisas del país", cerró.