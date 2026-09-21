Los bonos en dólares rebotan en Wall Street, pero el riesgo país se mantiene arriba de los 520 puntos

Los activos argentinos no logran revertir su tono débil. Las acciones de la bolsa porteña pierden casi 2% en dólares y los ADRs operan mixtos.

Los bonos en dólares operan con mayoría de alzas en Wall Street , pero el riesgo país se mantiene por encima de los 520 puntos básicos. Las acciones argentinas también extienden su debilidad, mientras el mercado espera la tercera revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los títulos soberanos cotizan con disparidad, aunque predominan las subas en Nueva York. Los Globales (emitidos bajo legislación extranjera) avanzan. En el caso de los Bonares (con jurisdicción argentina), la tendencia es mixta.

En ese marco, el riesgo país muestra un tenue retroceso de apenas 3 unidades, hasta los 521 puntos básicos . La persistencia de un riesgo país elevado, sumada a la suba de los rendimientos en EEUU, aleja al Gobierno de la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior a tasas razonables.

En el segmento de renta variable, el índice S&P Merval de la bolsa porteña cae 1,1% a 2.988.971 puntos. Medido en dólares, el panel líder pierde 1,9%.

En ese marco, las acciones del Merval que más bajan son: Central Puerto (2,9%) e YPD (2,6%).

En Wall Street, los ADRs y acciones de empresas argentinas muestran una tendencia es mixta. Las bajas son encabezadas por YPF (2,9%) y TGS (1,8%). En tanto que las alzas son lideradas por Mercado Libre (1,9%).

A nivel internacional, después de la reciente suba de tasas de la Fed y ante un respiro en la escalada del petróleo, los mercados accionarios mejoran el tono.

Uno de los principales focos de atención de la semana será la reunión que mantendrán este jueves entre Estados Unidos y China. Entre los temas centrales del cónclave están la tregua comercial, los aranceles y posibles acuerdos sobre compras de productos agrícolas estadounidenses.