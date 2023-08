El nuevo spot de Sergio Massa a una semana de las PASO: "La solución no es volver para atrás"

A través de un video en redes sociales, Massa reconoció que en los últimos años el país enfrentó problemas de distinta índole que afectaron el modo de vida de los ciudadanos, pero también advirtió que la solución "no es volver para atrás" sino avanzar con más empleo industrial argentino, mejores salarios y más educación.

"Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas ", comenzó el precandidato de UP, mientras se observa a distintos ciudadanos siguiendo su discurso a través de celulares o la televisión.

"Pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades", indica el ministro, contraponiendo su visión de país con las propuestas de la oposición de achicar el gasto público.