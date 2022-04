ENACOM anunció nuevas inversiones de conectividad en La Pampa

El presidente del Ente, Claudio Ambrosini, destacó: “Es la primera vez que ENACOM hace una reunión de Directorio fuera del Organismo. Gracias al gobernador Ziliotto, él fue uno de los primeros que nos planteó inquietudes para la provincia y desde el Organismo, desde el primer día nos propusimos conectar a los no conectados, hay más de cuarenta programas focalizados sobre ellos, ya que quien no está conectado hoy es un ciudadano que está fuera del mundo, que no puede estudiar, trabajar o entretenerse”.

Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó: “En La Pampa tenemos más de 2 mil kilómetros de fibra propia que se conecta con la red de ARSAT, esto es una política de Estado que viene desde 2006. Para eso también se han creado Aguas del Colorado SAPEM y la reciente EMPATEL SAPEM, donde el Estado tiene que llegar a cada rincón con igualdad de oportunidades e inclusión, porque achicar la brecha digital es la forma más moderna de la justicia social”.

Conectividad

Entre los principales anuncios se destacó el ANR 30000, que se llevará adelante con EMPATEL SAPEM -empresa con mayoría estatal que recibió su licencia Argentina Digital a través de la aprobación del Directorio del ENACOM en agosto del 2021- y que prevé conectar 11 localidades en las que habitan 6.250 personas sin acceso a Internet residencial.

Por otro lado, se acordó la instalación de una antena 4G en Pichi Huinca, uno de los municipios que quedaron fuera de la obligatoriedad de despliegue por parte de las empresas prestadoras y que, de este modo, verá garantizado su acceso a Internet móvil.

Además, se entregaron 4 mil tablets del Programa “Conectando con Vos”, a partir de las cuales se busca promover el acceso a equipamiento que facilite la inserción y el desarrollo social mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Estos anuncios se sumaron a la firma de convenios con Aguas del Colorado SAPEM, con la PyME de Marcelo de Ambrosio, con la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas de General San Martín y con la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Doblas Ltda., por la ejecución de las obras que ya están en proceso de despliegue de redes de banda ancha en 35 localidades de la provincia, con una inversión de $ 285.039.883, lo que permitirá que 61.660 pampeanas y pampeanos tengan acceso a Internet de alta velocidad.

“Un ANR, desde lo técnico, significa llegar con alta velocidad de Internet, pero socialmente significa que ahora estas localidades tendrán 100 megas, algo que solo tenían las grandes ciudades. Aumentar 10 megas la velocidad promedio en una ciudad implica aumentar 1,5 el PBI de una provincia". explicó Marcelo de Ambrosio, titular de la PyME homónima.

Convenio capacitación ISER

También se firmó un convenio para llevar adelante la Capacitación a Locutoras y Locutores Locales, que se desarrollará de manera mixta, virtual y presencial, en la localidad de General Pico, durante el mes de mayo de 2022, y estará a cargo del ISER.

Radio

Del mismo modo, también se anticipó un nuevo llamado a concurso simplificado para que más radios FM de la provincia puedan regularizar su situación y expresar su voz en el dial.

Reunión de Directorio federal

Durante esta jornada, también se llevó adelante la primera reunión federal del Directorio de ENACOM, encabezada por su presidente, Claudio Ambrosini, y que contó con la presencia del pleno de sus miembros: el vicepresidente, Gustavo López; los directores nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, Gonzalo Quilodrán y María Florencia Pacheco; los directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, Alejandro Gigena, Silvana Giudici y José Manuel Corral; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el coordinador de Asuntos Técnicos, Diego Leiva, y la secretaria de Actas, María José Vázquez.