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27 de mayo 2026 - 17:47

Deuda: Economía logró un rollover del 114% y quedó a punto de completar el cupo del Bonar 2027

Hubo alta demanda de bonos de tasa fija con cierre en septiembre próximo y la versión TAMAS de 2028. El gobierno pudo colocar u$s200 millones en Bonar 27.

Economía pasó una nueva licitiación de deuda en pesos sin problemas.

Economía pasó una nueva licitiación de deuda en pesos sin problemas.

Mariano Fuchila

Por otro lado, el gobierno logró colocar otros u$s300 millones en Bonares, de los cuales u$s200 millones corresponden a la versión AO27. Con el segundo llamado de este jueves completará los u$300 millones y el gobierno habría completado el cupo de u$s2000 millones para este bono-

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El resultado del llamado fue:

LECAP/BONCAP a:

15/9/26 (S15S6) - $5,16 billones 1.99% TEM, 26.68% TIREA.

CER a:

31/3/27 (TZXM7) $0,54 billones a 2.00% TIREA.

30/9/27 (TZXS7) $1,30 billones a 5.06% TIREA.

TAMAR a:

31/8/28 (TMG28) $3,76 billones con un margen de 7.93%.

Dólar Linked a:

31/7/26 (D31L6) – $0,75 billones a 6.01% TIREA.

31/3/27 (D31M7) – $1,06 billones a 5.50% TIREA.

Hard Dólar a:

29/10/27 (AO27) – USD 200 millones a 5.12% TIREA (5.00% TNA).

31/10/28 (AO28) – USD 150 millones a 8.49% TIREA (8.17% TNA).

Poco menos de la mitad de lo negociado hoy correspondió al Boncap que concluye en septiembre, lo que marca todavía la alta demanda de titulos de plazos mas cortos. El TAMAR 28 también tuvo una buena aceptación con $3,76 billones.

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