Yamandú Orsi aseguró que "no tiene pensado" visitar a Cristina Kirchner

El presidente de Uruguay se encuentra en Buenos Aires para participar de la cumbre del Mercosur. "No ayuda a nadie que me meta en temas de otros países”, argumentó.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, descartó la idea de visitar durante su estadía en Buenos Airesa la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple con prisión domiciliaria en el barrio de Constitución. "No he pensado en eso. No está en mis planes", señaló el mandatario.