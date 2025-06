Cuáles son las condiciones que deberán cumplir los clubes de barrio para conservar los subsidios de luz y gas

La ley argentina comprender como clubes de barrio y de pueblo a aquellas "asociaciones de bien público constituidas legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad".

Con la oficialización de los cambios, la subsecretaría de transición y planeamiento podrá ordenar el reempadronamiento de las entidades en el nombrado registro. Actualmente, dicha cartera está en manos de Antonio Milanese.

En este sentido, la subsecretaría podrá "exigirles la presentación de documentación e información que acredite el cumplimiento de los requisitos de inclusión, incluyendo la manifestación, con carácter de declaración jurada, de que la institución que se inscribe no está alcanzada por alguna de las causales de exclusión previstas en la Ley No 27.098 y sus normas complementarias". En caso de que el documento contenga información falsa, el Gobierno no solo podrá excluirlos del beneficio, sino también "ordenar a través de los organismos de regulación competentes, la facturación de todos los importes que le hubieren sido incorrectamente bonificados, con más sus intereses moratorios y punitorios, sin perjuicio de otras acciones y sanciones que pudieren corresponder".

Qué instituciones podrán ser consideradas clubes de barrio y de pueblo

Según establece la Ley 27.098, podrán formar parte del en el registro aquellas instituciones que cumplan con los siguientes requisitos: