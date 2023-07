Agustín Gerez: "En 2025 Argentina va a tener superávit energético"

Agustín Gerez: "El Tramo I del GPNK fue exitoso, equipo que gana no se toca"

Agustín Gerez: Esto no se ha hecho nunca en Argentina, en 9 meses hemos logrado cumplir un objetivo que creo que nos tiene que enorgullecer a todos, sin importar color político, esto es un éxito rotundo para el conjunto de la sociedad y demuestra un camino a seguir, más allá de los beneficios que puede dejar el Gasoducto, creo que traza una línea de comportamiento respecto del Estado, en conjunto con el sector privado, para que mancomunadamente se puedan lograr los objetivos que terminan favoreciendo a todos los sectores de la economía.

P.: Lo que se viene es la Reversión del Gasoducto del Norte y el Tramo II del Néstor Kirchner…

A.G.: Son 800 millones de dólares inversión en la provincia de Córdoba, esto nos va a permitir abastecer todo el Norte argentino con gas de Vaca Muerta y permitir eventual exportación a Brasil, a través de Bolivia. Y el Gasoducto Néstor Kirchner Tramo II está previsto que lo licitemos en septiembre. Esto va a ser una doble licitación, por un lado lo que es la parte de suministro de caños, con financiamiento privado que van a tener que aportar los oferentes, y la segunda etapa es parte de un conjunto con entidades privadas que van a financiar el proyecto y obviamente también parte del Tesoro.

P.: ¿En qué plazo se puede inaugurar el Reversal del Norte?

A.G.: Es la obra que más nos urge porque tenemos que reemplazar el gas de Bolivia. Tenemos prevista la inauguración entre marzo y abril del año que viene, estamos viendo cómo coinciden los cronogramas de obras, con lo que es la entrega de caños.

P.: ¿El Gasoducto Néstor Kirchner ya está operativo?

A. G.: Estamos en un proceso de llenado del gasoducto, que empezó el 20 de junio. Cuando la obra se termina, se empieza a llenar ese gasoducto con gas. Calculamos que el 17 o 18 de julio ya se comienza lo que es el transporte de gas.

P.: ¿Un cambio de color político afectaría el desarrollo de los proyectos energéticos?

A.G.: Tenemos una fuerza política competitiva electoralmente, pero sin perjuicio de ello y más allá de los cambios políticos que pueda haber, cualquiera sea el color político que gobierne la Argentina, esperamos que siempre tenga la energía como eje del desarrollo humano y productivo de la Nación.

P.: ¿Prevén cambios para la construcción del tramo II del GPNK?

A.G.: No, creo que tuvimos una excelente ejecución. Vamos a tratar de replicar los principios y los criterios que utilizamos en la etapa 1, que fue exitosa. Equipo que gana no se toca. Estado y privados cada uno debe hacer lo que sabe que tiene que hacer. Creo que con esta obra, o sea, con esta experiencia que hemos tenido, no creo que vuelva a ser un tema de debate o de discusión el trabajo público-privado.

P.: ¿Cuántos dólares se ahorra el país con las dos obras terminadas?

A.G.: El Néstor Kirchner va a generar 4.200 millones de dólares por año, que cuantificado en 10 años, son 42.000 millones de dólares, un número más que importante. Y la Reversión del Gasoducto del Norte ahorra más o menos 1.700 millones de dólares anuales, que es lo que estamos ahora importando desde Bolivia.

P.: ¿Cuál fue el costo del Tramo I del GPNK y cuánto estiman para el Tramo II?

A.G.: La primera etapa son los 220.000 millones de pesos que calculamos a mayo del año pasado, con las tasas de actualización de adecuación establecidas por ley. Para el tramo II todavía no terminamos de hacer el presupuesto, pero estimamos que van a ser más competitivos en virtud de las enseñanzas que nos dejó esta primera etapa, que obviamente al utilizar tecnología de punta, mejorado por ejemplo los rendimientos de los equipos de soldadura, que son cuestiones muy técnicas, pero que creemos que podemos tener mayor competitividad en las siguientes etapas.

P.: ¿Cuándo se ponen en funcionamiento las plantas compresoras?

A.G.: Una está en Tratallén y otra en Saliqueló. Se van a poner en funcionamiento en agosto y septiembre, respectivamente, y con eso llega a los 22 millones de metros cúbicos. (N. del R.: En línea con la utilización de fechas patrias para estas inauguraciones serían el 17 de agosto y 11 de septiembre).

P.: ¿Con estas obras hay perspectivas para revertir el déficit de la balanza energética?

A.G.: Hoy estamos importando 8.700 millones de dólares y el próximo año vas a tener 4.200 millones de dólares de ahorro, te queda el 50% de la balanza importaciones todavía, sin equilibrar con las exportaciones, porque a esto hay que sumarle lo que vos dejas de importar, pero también estás exportando más petróleo y gas en firme a Chile, por ejemplo. Las estimaciones que hacemos es que para el 2025 Argentina va a tener superávit energético.