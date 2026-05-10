La serie española de Prime Video que está basada en una histórica novela y se convirtió en lo más visto + Seguir en









Una dramática historia llena de misterios sobre una familia que representa muy bien una crisis política actual.

Con la actuación de la grandísima Dolores Fonzi, esta serie está entre lo más visto de Prime Video. Imagen: Prime Video

El catálogo de Prime Video se ha consolidado como un espacio de referencia para las grandes producciones de habla hispana, apostando por narrativas profundas y de alta calidad visual. En esta oportunidad, ha logrado captar la atención de la audiencia global al llevar a la pantalla una de las obras más emblemáticas de la literatura contemporánea.

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Se trata de La Casa de los Espíritus, la esperada miniserie que adapta la célebre novela de Isabel Allende. Con una factura técnica impecable y una narrativa que respeta la esencia del realismo mágico, esta producción ha logrado revivir la intensidad de una historia que ha cautivado a generaciones de lectores, ahora en un formato episódico que permite profundizar en cada uno de sus fascinantes detalles.

La casa de los espíritus Basada en una histórica novela mexicana, esta serie está causando furor en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata La Casa de los Espíritus La trama nos sumerge en la épica y turbulenta historia de la familia Trueba a lo largo de varias décadas, entrelazando pasiones personales con los cambios sociopolíticos de un país latinoamericano sin nombre. En el centro de todo se encuentra Esteban Trueba, un hombre ambicioso y de carácter volátil que construye un imperio agrícola, y su esposa Clara del Valle, una mujer dotada de dones clarividentes y una conexión especial con el mundo espiritual que guía el destino de los suyos.

La casa de los espíritus El drama y el misterio se apoderan de la pantalla de Prime Video y causan furor. Imagen: Prime Video

A través de una narrativa envolvente, la serie explora los secretos, las tragedias y los amores prohibidos que marcan a tres generaciones de mujeres. Mientras Esteban lucha por mantener el control absoluto sobre su familia y sus tierras, las fuerzas del destino y los movimientos sociales comienzan a resquebrajar los cimientos de su hogar, demostrando que los lazos de sangre y las decisiones del pasado tienen consecuencias que trascienden el tiempo. Prime Video: tráiler de La Casa de los Espíritus Embed - La Casa de Los Espíritus | Tráiler Oficial | Prime Video Prime Video: elenco de La Casa de los Espíritus Alfonso Herrera (Esteban Trueba)

Nicole Wallace (Clara del Valle)

Dolores Fonzi (Tránsito Soto)

Fernanda Castillo (Férula Trueba)

Juan Pablo Espinosa (Severo del Valle)