El catálogo de Prime Video se ha consolidado como un espacio de referencia para las grandes producciones de habla hispana, apostando por narrativas profundas y de alta calidad visual. En esta oportunidad, ha logrado captar la atención de la audiencia global al llevar a la pantalla una de las obras más emblemáticas de la literatura contemporánea.
La serie española de Prime Video que está basada en una histórica novela y se convirtió en lo más visto
Una dramática historia llena de misterios sobre una familia que representa muy bien una crisis política actual.
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Se trata de La Casa de los Espíritus, la esperada miniserie que adapta la célebre novela de Isabel Allende. Con una factura técnica impecable y una narrativa que respeta la esencia del realismo mágico, esta producción ha logrado revivir la intensidad de una historia que ha cautivado a generaciones de lectores, ahora en un formato episódico que permite profundizar en cada uno de sus fascinantes detalles.
De qué trata La Casa de los Espíritus
La trama nos sumerge en la épica y turbulenta historia de la familia Trueba a lo largo de varias décadas, entrelazando pasiones personales con los cambios sociopolíticos de un país latinoamericano sin nombre. En el centro de todo se encuentra Esteban Trueba, un hombre ambicioso y de carácter volátil que construye un imperio agrícola, y su esposa Clara del Valle, una mujer dotada de dones clarividentes y una conexión especial con el mundo espiritual que guía el destino de los suyos.
A través de una narrativa envolvente, la serie explora los secretos, las tragedias y los amores prohibidos que marcan a tres generaciones de mujeres. Mientras Esteban lucha por mantener el control absoluto sobre su familia y sus tierras, las fuerzas del destino y los movimientos sociales comienzan a resquebrajar los cimientos de su hogar, demostrando que los lazos de sangre y las decisiones del pasado tienen consecuencias que trascienden el tiempo.
Prime Video: tráiler de La Casa de los Espíritus
Prime Video: elenco de La Casa de los Espíritus
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Alfonso Herrera (Esteban Trueba)
Nicole Wallace (Clara del Valle)
Dolores Fonzi (Tránsito Soto)
Fernanda Castillo (Férula Trueba)
Juan Pablo Espinosa (Severo del Valle)
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