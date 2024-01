Combustibles: bajó un 50% la venta en Misiones por menor presencia de extranjeros

El principal motivo de la merma en el consumo estaría en el aumento de los precios, que no sólo hizo caer las ventas a usuarios locales sino también a extranjeros, en localidades de frontera, donde paraguayos y brasileños aprovechaban la diferencia cambiaria para abastecer a diario sus vehículos.

Al ser consultado sobre la posibilidad de un nuevo aumento de las naftas, el estacionero dijo que "no depende de nosotros".

"Yo lo he dicho siempre, no somos formadores de precios. Lo que nosotros creemos es que la situación en las estaciones de servicio está complicada. Las petroleras estarán bien, pero nosotros no estamos tan bien", agregó.

"Aumentó nuestro costo operativo pero no los ingresos. Nos aumentaron el precio del combustible, pero el margen sigue siendo el mismo, de un 8% a un 10%. Uno vende la misma cantidad de pesos. O sea que sigo ganando lo mismo, pero los gastos de impuestos y salarios siguen subiendo", completó Jalaf.

