Los usuarios deberán modificar sus viajes durante tres días de noviembre por trabajos en la infraestructura ferroviaria que afectarán el servicio habitual.

El tren Sarmiento circulará entre Once y Castelar durante el fin de semana largo por trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

El tren línea Sarmiento tendrá modificaciones durante el próximo fin de semana largo de noviembre. Trenes Argentinos informó que las formaciones circularán con un recorrido limitado entre Once y Castelar desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive, por una serie de trabajos destinados a renovar el sistema de señalamiento ferroviario.

La restricción comenzará a las 14 del sábado y se mantendrá durante todo el domingo y el lunes hasta la finalización del último servicio. De esta manera, quienes viajen habitualmente hacia el oeste del conurbano deberán contemplar alternativas para trasladarse entre Castelar y Moreno. Según el cronograma oficial, el martes 24 el servicio retomará sus recorridos y frecuencias habituales.

La modificación responde a obras de renovación de los circuitos de vía entre San Antonio de Padua e Ituzaingó , una intervención que forma parte de la última etapa de un proyecto integral sobre el sistema de señalamiento ferroviario entre Morón y Moreno.

Estos circuitos son componentes fundamentales para la circulación de los trenes, ya que permiten detectar la presencia de las formaciones en distintos sectores de las vías y transmitir información al sistema de señalamiento. Su renovación apunta a fortalecer la seguridad operacional y mejorar el funcionamiento de la línea.

Los trabajos se realizan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional. La intervención contempla el reemplazo de cables y otras tareas técnicas que requieren interrumpir parcialmente la circulación para que los equipos puedan trabajar sobre la infraestructura.

Cómo será el recorrido del Sarmiento desde el 21 al 23 de noviembre

Durante el período de obras, los trenes eléctricos circularán únicamente entre Once y Castelar. Esto significa que las formaciones no llegarán hasta Moreno y que el tramo comprendido entre Castelar y esa estación quedará sin servicio ferroviario durante la restricción.

El cronograma informado por Trenes Argentinos establece que el sábado 21 los trenes circularán con normalidad hasta las 14. A partir de ese horario, el recorrido quedará limitado entre Once y Castelar. El domingo 22 y el lunes 23 se mantendrá la misma modalidad durante toda la jornada, hasta el último servicio del lunes.

Las estaciones que quedarán fuera del recorrido habitual son Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey y Moreno. Los pasajeros que necesiten trasladarse entre esas localidades y la Ciudad de Buenos Aires deberán organizar sus viajes con anticipación y buscar otros medios de transporte. El martes 24 está previsto que la línea vuelva a funcionar con sus frecuencias habituales, aunque las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas no permiten avanzar.

Otras obras que se están haciendo en el Sarmiento que están provocando demoras y cancelaciones

La renovación de los circuitos de vía entre Padua e Ituzaingó no es la única intervención prevista en la línea. El plan de modernización también incluye trabajos de actualización del sistema de señales entre Liniers y Villa Luro, otro sector importante para la operación ferroviaria.

Además, Trenes Argentinos Infraestructura lleva adelante el reemplazo de aparatos de vía en Caballito. Estos componentes permiten realizar cambios en el recorrido de las formaciones y conectar distintos sectores de la infraestructura ferroviaria. Su renovación forma parte de las tareas destinadas a mejorar las condiciones de funcionamiento del servicio.

En conjunto, las obras buscan actualizar distintos elementos que intervienen en la circulación de los trenes. Si bien estas intervenciones pueden generar restricciones temporales, el objetivo informado por la empresa es reforzar la seguridad operacional. Los pasajeros pueden consultar posibles cambios y novedades en los canales oficiales de Trenes Argentinos y en su aplicación móvil.