La línea Mitre modificará sus recorridos durante tres días de noviembre por trabajos de infraestructura que afectarán a sus tres ramales.

El ramal Tigre de la línea Mitre tendrá el servicio interrumpido durante tres días por obras de renovación de vías y enlaces ferroviarios.

El servicio ferroviario de la línea Mitre tendrá modificaciones durante el próximo fin de semana largo por trabajos de renovación de vías y mantenimiento de la infraestructura. Las restricciones alcanzarán a los tres ramales y afectarán especialmente a los pasajeros que viajan hacia la zona norte del conurbano bonaerense.

El ramal Tigre permanecerá interrumpido durante tres jornadas , mientras que los servicios J. L. Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado. Las tareas forman parte del plan de renovación integral que se lleva adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Los trabajos principales estarán concentrados en el recambio de enlaces de vía , dispositivos que permiten que las formaciones cambien de carril y continúen su recorrido. Estas intervenciones son necesarias para mejorar la seguridad operacional y aumentar la confiabilidad del servicio ferroviario.

En el ramal Tigre se trabajará en dos sectores específicos. En el acceso a la estación Martínez se renovará el enlace norte y se intervendrá una alcantarilla ubicada en la calle Laprida. Además, en las inmediaciones de la estación Tigre se realizará el recambio de otro enlace de vía.

La ejecución de estas tareas requiere más tiempo que las ventanas nocturnas habituales, por lo que se decidió concentrarlas durante el fin de semana largo. Hasta el momento, se renovaron cerca de 36 kilómetros de vías del ramal Tigre y 42 de los 47 kilómetros correspondientes al tercer riel.

Cómo funcionará el servicio durante el fin de semana largo

El esquema especial estará vigente el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Durante esas tres jornadas, el ramal Tigre permanecerá completamente interrumpido, por lo que no habrá trenes entre la terminal porteña de Retiro y la estación Tigre.

En tanto, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorrido limitado entre Belgrano R y sus respectivas terminales bonaerenses. Esto significa que los pasajeros no podrán utilizar esos servicios para llegar o salir de Retiro durante el período de obras.

Por ese motivo, se recomienda a los usuarios organizar sus traslados con anticipación y contemplar alternativas de transporte para completar los recorridos afectados. Una vez finalizadas las intervenciones, los servicios podrán retomar sus trayectos habituales, de acuerdo con la programación ferroviaria.