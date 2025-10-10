Javier Milei recibió al CEO de ENI en la previa a la firma del acuerdo por GNL de u$s30.000 millones







El Presidente mantuvo un encuentro junto al CEO de la empresa italiana ENI, Claudio Descalzi, antes del acto de firma del acuerdo que implicará una inversión de u$s30.000 millones en los próximos cinco años.

Javier Milei junto a Horacio Marín (YPF), el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el CEO de la italiana ENI, Claudio Descalzi.

El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el CEO de ENI, Claudio Descalzi, el director de Operaciones de Recursos Naturales Globales y gerente general, Guido Brusco, y el director de Asuntos Públicos, Lapo Pistelli, en la residencia de Olivos.

También participaron del encuentro el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, Lisandro Deleonardis.

Noticia en desarrollo.-