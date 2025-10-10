El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con el CEO de ENI, Claudio Descalzi, el director de Operaciones de Recursos Naturales Globales y gerente general, Guido Brusco, y el director de Asuntos Públicos, Lapo Pistelli, en la residencia de Olivos.
10 de octubre 2025 - 10:41
Javier Milei recibió al CEO de ENI en la previa a la firma del acuerdo por GNL de u$s30.000 millones
El Presidente mantuvo un encuentro junto al CEO de la empresa italiana ENI, Claudio Descalzi, antes del acto de firma del acuerdo que implicará una inversión de u$s30.000 millones en los próximos cinco años.
También participaron del encuentro el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de la compañía, Lisandro Deleonardis.
Noticia en desarrollo.-
