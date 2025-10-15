SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de octubre 2025 - 16:34

El titular de IDEA abrió el 61° Coloquio y pidió "reglas claras" para competir en Argentina

Mariano Bosch, CEO de AdecoAgro, pidió "claridad y previsibilidad para ser más productivos" y llamó a los empresarios a "salir a la cancha a jugar, a competir.

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio de IDEA. 

Mariano Bosch, presidente del 61° Coloquio de IDEA y Co-fundador y CEO de AdecoAgro, abrió este miércoles el evento empresarial en Mar del Plata con un llamado a trabajar por "reglas claras" para competir en Argentina.

"Para competir tenemos qué saber en qué canchas estamos jugando con sus reglas; cómo tenemos qué hacer para que Argentina pueda tener reglas a largo plazo, tenemos que tener claridad y previsibilidad para ser más productivos", indicó al abrir el primer panel bajo el lema "Juega Argentina. A competir, producir, innovar". En este sentido, pidió por un marco laboral, impositivo y de Justicia.

Bosch indicó que el Coloquio de IDEA "lleva seis décadas aportando para una Argentina mejor" y se preguntó cuál debería ser el rol de los empresarios en este contexto: "Salir a la cancha a jugar, a competir. Competir es desafiarse, es planificar y dar lo mejor de nosotros".

Acto seguido, y continuando con las metáforas futbolísticas destacó la potencialidad del país. "Argentina compite, necesitamos competir. Tenemos equipo para competir como país, un equipazo tenemos", dijo y anticipó que en estos días de Coloquio -15,16 y 17 de octubre- "vamos a ver un montón de ejemplos" entre los funcionarios y empresarios invitados.

"En Argentina tenemos mucha riqueza, somos unos privilegiados. Tenemos minería, industria y muchos argentinos talentosos. Tenemos mucho para salir a jugar el partido", continuó y advirtió sobre lo desafiante del mundo actual con Asia liderado por China y el mundo occidental por EEUU.

Así, se preguntó: "¿qué partido tenemos qué jugar nosotros? De nuestra parte tenemos que darlo todo para tener mayor productividad, nosotros tenemos que tener locura por la productividad". "La competencia nos hace mejores y nos lleva al siguiente nivel, por eso debemos alentar la innovación. Si no nos adaptamos a las circunstancias o a lo que está pasando es difícil que podamos ser competitivos", evaluó.

En este punto, mencionó a la inteligencia artificial como la herramienta que "más nos está impactando" y destacó la importancia de aprender a usarla.

