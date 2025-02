San Juan: gobernador Marcelo Orrego abogó por la aprobación del RIGI para mina Gualcamayo por más de u$s1.000 millones

"Con mucha humildad creo que Gualcamayo tiene todos los ingredientes que debe tener y los requerimientos que exige el RIGI, me parece que, en este caso, lo han cumplido. De todas maneras, estoy convencido que en futuras reuniones que tengan con el Ministerio de Economía de la Nación, si hay cuestiones que suplir o cuestiones que modificar, seguramente, el equipo de Gualcamayo va a responder ante cualquier situación. En lo que a mí me atañe me parece que está muy claro lo que quiere desarrollar la empresa y las inversiones que quiere llevar adelante", afirmó Orrego.