La industria química y petroquímica creció 12% en junio y cerró el semestre con señales de recuperación

La producción aumentó 8% mensual y 12% interanual, mientras las ventas locales avanzaron 4%. En el semestre, las exportaciones crecieron 58% en dólares.

En cuanto a la facturación, las ventas totales del sector petroquímico alcanzaron los u$s312 millones en junio. Durante el primer semestre de 2026, llegaron a u$s1.770 millones.

La industria química y petroquímica mantuvo en junio una tendencia de recuperación, con una mejora de la producción y de las ventas en el mercado interno, aunque con una caída puntual de las exportaciones medidas en volumen físico. El desempeño permitió cerrar el primer semestre de 2026 con una evolución favorable en varios de sus principales indicadores, según el informe mensual elaborado por l a Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).

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La producción sectorial creció 8% respecto de mayo y acumuló una suba interanual del 12% , mientras que en los primeros seis meses del año registró un crecimiento del 2% . La recuperación estuvo vinculada principalmente con la reanudación de actividades luego de paradas anuales de mantenimiento y con incrementos programados de producción.

En paralelo, las ventas locales avanzaron 4% mensual y acumularon una mejora del 3% durante el primer semestre , aunque todavía mostraron una contracción interanual del 1%. El comercio exterior, en tanto, exhibió una dinámica dispar: las exportaciones físicas cayeron 25% frente a mayo, pero medidas en dólares registraron un incremento del 11% mensual y del 84% interanual.

El repunte de junio estuvo explicado principalmente por la recuperación de los productos finales agroquímicos, que retomaron su actividad después de la parada anual de mantenimiento. También contribuyó el aumento de la producción de intermedios, en línea con la programación de ventas.

El comportamiento de los básicos orgánicos fue mixto, con incrementos y retrocesos según cada producto, mientras que los finales termoplásticos registraron una caída asociada a una menor demanda durante el período.

En términos interanuales, la producción del sector aumentó 12%, aunque el acumulado enero-junio todavía muestra una expansión más moderada, del 2%.

Las ventas locales crecieron 4% en junio

El mercado interno también mostró una recuperación. Las ventas locales aumentaron 4% respecto de mayo, impulsadas por los productos intermedios, que retomaron operaciones comerciales después de no registrar actividad el mes anterior.

Los básicos orgánicos también incrementaron los volúmenes comercializados, mientras que los finales agroquímicos aportaron positivamente por una combinación de mayores precios y volúmenes.

Los básicos inorgánicos presentaron variaciones acotadas y los finales termoplásticos no registraron justificaciones significativas para la evolución de sus ventas durante junio.

Pese al repunte mensual, las ventas locales permanecieron 1% por debajo del nivel de junio de 2025. En el acumulado de los primeros seis meses, sin embargo, muestran un crecimiento del 3%.

Exportaciones: caída en volumen, pero fuerte crecimiento en dólares

El comportamiento exportador fue más heterogéneo. En términos de volumen físico, las exportaciones retrocedieron 25% frente a mayo, principalmente por la evolución de los básicos orgánicos y los intermedios.

En los básicos orgánicos, algunos productos no registraron ventas externas durante junio, mientras que otros redujeron sus volúmenes exportados. Los intermedios también tuvieron una menor colocación en el exterior.

La situación fue diferente para los finales termoplásticos, que aprovecharon el sobrante del mes anterior y el incremento de producción para aumentar sus exportaciones. Los finales agroquímicos, por su parte, mostraron un comportamiento mixto tanto en precios como en cantidades.

En la comparación interanual, las exportaciones físicas disminuyeron 18%, aunque el acumulado de los primeros seis meses presenta un crecimiento del 8%.

La evolución cambia cuando se analiza el comercio exterior en dólares. Durante junio, las exportaciones del sector aumentaron 11% respecto de mayo, mientras que las importaciones crecieron 12%.

En la comparación con junio de 2025, las exportaciones medidas en dólares tuvieron un salto del 84%, frente a un incremento del 4% en las importaciones. Así, durante el primer semestre las exportaciones acumuladas crecieron 58%, mientras que las importaciones disminuyeron 1%.

Como resultado, el déficit de la balanza comercial de la industria química y petroquímica se redujo 44% en el acumulado del año.

PyMIQ: crecimiento interanual pese a la baja mensual

El segmento de las Pequeñas y Medianas Industrias Químicas (PyMIQ) presentó una dinámica similar, aunque con algunas diferencias respecto del conjunto del sector.

Durante junio, la producción de las PyMIQ cayó 3% mensual, mientras que las ventas locales retrocedieron 2%. Sin embargo, frente a junio de 2025, ambos indicadores mostraron fuertes incrementos: la producción creció 18% y el mercado interno se expandió 27%.

En el acumulado del primer semestre, las PyMIQ registraron una suba del 5% en producción y del 12% en ventas locales.

El desempeño exportador fue la principal nota negativa: las ventas externas acumuladas durante los primeros seis meses del año muestran una caída del 26%, pese a que en junio se mantuvieron estables respecto de mayo.

Capacidad instalada y facturación

La capacidad instalada también mostró una utilización diferenciada según el tipo de producto. Las industrias que producen básicos e intermedios operaron durante junio con un nivel de utilización del 61%, mientras que las industrias petroquímicas alcanzaron un 94%.

En cuanto a la facturación, las ventas totales del sector -incluidas las PyMIQ y considerando los productos informados por las empresas participantes del relevamiento- alcanzaron los u$s312 millones en junio. Durante el primer semestre de 2026, el monto acumulado llegó a u$s1.770 millones.

Para la CIQyP, el desafío ahora pasa por transformar la recuperación observada en una tendencia sostenible y mejorar las condiciones para ampliar la capacidad productiva y exportadora. "Los resultados de junio muestran que la actividad industrial continúa transitando una recuperación gradual", señaló Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica.

El directivo destacó además que "observamos una pequeña mejora en la demanda local" y vinculó parte del comportamiento de la demanda con los acontecimientos del Golfo Pérsico.

De cara a los próximos meses, Zavaleta planteó que "el desafío hacia adelante será consolidar esta tendencia, fortalecer la competitividad y generar las condiciones necesarias para impulsar las inversiones y ampliar la capacidad exportadora del sector".