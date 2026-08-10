¿Superaría a Elon Musk?: la decisión que multiplicaría la fortuna de Warren Buffett

El reconocido empresario decidió donar gran parte de su fortuna y no tiene planes de parar, pero resulta inevitable preguntarse cómo estaría su patrimonio de no ser por sus acciones benéficas.

El inversor tomó una decisión que recortó de forma drástica su patrimonio.

Warren Buffett lleva décadas entre las personas más ricas del mundo, pero podría haber acumulado una fortuna mucho mayor. Desde 2006, el inversor dona parte de su patrimonio y ya destinó miles de millones de dólares a organizaciones benéficas.

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La diferencia entre lo que tiene y lo que podría haber conservado es enorme. Tanto, que al mirar las cifras aparece una pregunta inevitable: si Buffett nunca hubiera hecho esas donaciones, ¿hoy tendría más dinero que Elon Musk?

En junio de 2006, Buffett anunció que entregaría progresivamente buena parte de su fortuna . En ese momento tenía alrededor de u$s44.000 millones y destinó unos u$s30.000 millones a la Fundación Bill y Melinda Gates. Una porción menor quedó reservada para organizaciones de su familia.

Buffett adoptó una postura llamativa al decidir donar casi toda su fortuna sin dejarles grandes herencias a sus hijos.

El plan contemplaba repartir el dinero a lo largo de los años y más tarde se amplió hasta abarcar más del 99% de su patrimonio. A esa decisión se sumó la influencia de Chuck Feeney , un multimillonario que había elegido entregar prácticamente toda su riqueza mientras aún vivía.

Esa misma idea también estuvo detrás de Giving Pledge , la iniciativa que creó en 2010 junto con Bill y Melinda Gates para alentar a otras grandes fortunas a dedicar la mayor parte de su dinero a fines benéficos.

Desde aquel anuncio de 2006, Buffett ya entregó más de u$s60.000 millones. La operación más reciente fue en julio de 2026, cuando repartió casi u$s6.000 millones entre la organización que lleva el nombre de su primera esposa, Susan Thompson Buffett, y las encabezadas por sus tres hijos.

Buffett y Chuck Feeney, el hombre que lo inspiró a tomar una decisión cuestionada por otros empresarios. Fundación Bill y Melinda Gates

Cuánto dinero tendría Warren Buffett si nunca hubiera donado su fortuna

Los u$s60.000 millones que repartió durante estas dos décadas no muestran cuánto dinero tendría si hubiera conservado todo. Buena parte de esas entregas se realizó con acciones que después multiplicaron su precio.

En 2006 poseía 474.998 acciones clase A de Berkshire Hathaway, equivalentes entonces a cerca del 31% de la compañía. Si hubiera mantenido todas hasta la actualidad, esa participación rondaría hoy un tercio de la empresa y llevaría su fortuna a unos u$s365.000 millones.

Los títulos que ya no conserva representarían actualmente alrededor de u$s222.000 millones. Ese monto es muy superior al que tenían cuando los entregó porque continuaron aumentando de valor durante los años posteriores.

Ni siquiera así lograría superar a Elon Musk. El empresario detrás de Tesla y SpaceX llegó a u$s1 billón en junio de 2026, casi tres veces la riqueza que tendría Buffett en el escenario de haber conservado todas sus acciones.

Aún sin haber donado gran parte de su fortuna, Buffett no llegaría ni a la mitad del patrimonio de Musk. Tesla

El patrimonio actual de Buffett

El patrimonio neto actual de Warren Buffett está estimado en u$s150.000 millones. Esto se debe principalmente al valor de las acciones que todavía conserva de Berkshire Hathaway, la compañía que convirtió en el eje de sus inversiones durante décadas.

A pesar de semejante fortuna, su vida personal no está marcada por grandes propiedades ni gastos ostentosos. Desde 1958 vive en la misma casa de cinco habitaciones que compró en Omaha por u$s31.500 y que hoy está valuada en alrededor de u$s1,2 millones.