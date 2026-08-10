Thiago Almada posó con la camiseta de River: "Estoy cumpliendo un sueño" + Agregar ámbito en









El nacido en Villa Fiorito llegó durante esta madrugada a la Argentina, se sacó fotos en el Monumental y este lunes entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros.

Thiago Almada es nuevo jugador de River Plate por u$s 23 millones por el 100% del pase, desde el Atlético Madrid. @riverplate

Thiago Almada llegó este lunes a las 4.34 de la mañana al país y se fue rumbo al Monumental para posar con la camiseta de River. En uno de los videos oficiales de presentación, dijo: “Siempre me encantó el club, siempre tuve algo. Cualquier chico sueña con jugar acá, estoy cumpliendo un sueño. Espero poder darles muchas alegrías a la gente”, sentenció.

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River no atraviesa su mejor momento bajo la conducción de Eduardo Coudet, pero aún cuenta con la posibilidad de sumar refuerzos para revertir su racha negativa. Tras concretar la llegada de Almada, por quien desembolsaron u$s23 millones por el 100% de su ficha, el Millonario alcanzó las nueve incorporaciones en este mercado de invierno. Sin embargo, pese a la fuerte inversión, el equipo sigue sin poder ganar en lo que va del semestre.

Thiago Almada con su nueva camiseta. Portará el número °23. @RiverPlate Ante esto, el “Guayo” llega para intentar revertir este mal momento y tratar de ser la pieza que le faltaba al equipo de Coudet para comenzar a encarrilar una seguidilla de partidos y que los fanáticos vuelvan a estar de su lado. Como próxima prueba, y posible debut de Almada, River se enfrentará contra Independiente Santa Fe por la ida de la Copa Sudamericana, el miércoles a las 21.30 horas.

El partido se encuentra en supervisión por la Conmebol por los terremotos de magnitud 7,4 registrados este lunes en Colombia, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, pero se sintió también en Bogotá, ciudad en la que el equipo argentino debe visitar a los cafeteros. Por un posible debut de su nuevo refuerzo en este cotejo, Coudet dijo: “Viene de estar de vacaciones y se movió poco, es irreal tener que ponerlo en la altura de Bogotá”, aseguró en cuanto a su presencia en el partido.

Thiago Almada en el Monumental. @Riverplate El ahora exjugador del Atlético Madrid jugó su último partido oficial el 11 de julio con la Selección argentina en el Mundial 2026, en la victoria por 3 a 1 contra Suiza. Además, estuvo de vacaciones en Ibiza con Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez, por lo que sus condiciones físicas no son las óptimas para afrontar un partido de tal magnitud, como lo mencionó el entrenador en conferencia de prensa luego del partido contra Tigre en Victoria.

River y el futuro de Coudet Luego de perder 1 a 0 contra Tigre este fin de semana, con error de Aníbal Moreno, el “Chacho” fue el más criticado por los hinchas del Millonario y hasta dejó abierta la puerta de salida: “He hablado de tiempos y si veo que no se empiezan a dar los resultados no le voy a hacer mal a River”, sentenció. En lo que va del semestre, River jugó cinco partidos oficiales y los perdió a todos. Además, es el único equipo del fútbol argentino en no sumar ningún punto y en no meter ni un solo gol, motivos por los cuales los fanáticos comenzaron a mirarlo de reojo hace rato, sumado a la derrota en la final del Torneo Apertura contra Belgrano. La nueva foto de perfil de Eduardo Coudet. Si bien los resultados no lo están acompañando, el saavedrense cuenta con el apoyo de la mesa directiva y siguen apostando a los refuerzos para acompañar este proceso. En lo que va de mercado trajeron a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Thiago Almada, Rafael Santos Borré, Tobías Andrada, Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Lucas Beltrán. En estos nueve fichajes, el Millonario gastó un aproximado de u$s67 millones, siendo el período más caro en la historia del fútbol nacional. Por este motivo es que Stéfano Di Carlo, presidente del club, sigue apoyando a Coudet ante la racha negativa, teniendo en cuenta que asumió hace tan solo cinco meses.

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