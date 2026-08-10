El respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro parece beneficiar a Lula da Silva, según una encuesta + Agregar ámbito en









El 34% de los brasileños consultados aseguró que el apoyo del mandatario argentino aumenta su disposición a votar por Lula, frente al 27% que se inclina por Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se perfilan como los principales contendientes para las elecciones presidenciales de Brasil.

En medio de las tensiones diplomáticas entre el presidente brasileño, Lula da Silva, y su par argentino, Javier Milei, algunas encuestas señalaron que el líder del Partido de los Trabajadores (PT), se estaría viendo beneficiado sobre su contrincante en las próximas elecciones presidenciales, el ultraderechista, Flávio Bolsonaro.

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Además de las acusaciones de Milei contra Lula de ser un "ladrón..., presidiario..., totalitario" y un "condenado (por la Justicia)", el Presidente de la Nación estuvo presente en el lanzamiento de campaña de Bolsonaro, en San Pablo.

Luego de estos episodios, el 34% de los brasileños afirmó que el respaldo de Milei aumenta su disposición a votar por Lula da Silva, mientras que el 27% sostuvo que esa postura incrementa su posibilidad de apoyar a Flávio Bolsonaro.

A su vez, el 17% señaló que la posición del mandatario argentino lo inclina hacia un tercer candidato, mientras que el 16% consideró que el episodio no modifica su intención de voto. El 6% restante no supo o prefirió no responder.

La encuesta fue realizada a partir de 2.004 entrevistas presenciales a electores de 16 años o más, entre el 31 de julio y el 3 de agosto. El estudio cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Entre los votantes que en la segunda vuelta presidencial de 2022 se abstuvieron, votaron en blanco o anularon su sufragio, el efecto también resultó más favorable para el actual jefe de Estado brasileño, según el informe citado por Xinhua. En ese segmento, el 22% aseguró que el apoyo de Milei aumenta su posibilidad de votar por Lula, frente al 15% que manifestó sentirse más inclinado a respaldar a Flávio Bolsonaro. Dentro del mismo grupo, el 35% sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino fortalecen su disposición a votar por una alternativa distinta a los dos principales candidatos.