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10 de agosto 2026 - 17:17

El respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro parece beneficiar a Lula da Silva, según una encuesta

El 34% de los brasileños consultados aseguró que el apoyo del mandatario argentino aumenta su disposición a votar por Lula, frente al 27% que se inclina por Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se perfilan como los principales contendientes para las elecciones presidenciales de Brasil.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se perfilan como los principales contendientes para las elecciones presidenciales de Brasil.

Además de las acusaciones de Milei contra Lula de ser un "ladrón..., presidiario..., totalitario" y un "condenado (por la Justicia)", el Presidente de la Nación estuvo presente en el lanzamiento de campaña de Bolsonaro, en San Pablo.

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Luego de estos episodios, el 34% de los brasileños afirmó que el respaldo de Milei aumenta su disposición a votar por Lula da Silva, mientras que el 27% sostuvo que esa postura incrementa su posibilidad de apoyar a Flávio Bolsonaro.

A su vez, el 17% señaló que la posición del mandatario argentino lo inclina hacia un tercer candidato, mientras que el 16% consideró que el episodio no modifica su intención de voto. El 6% restante no supo o prefirió no responder.

La encuesta fue realizada a partir de 2.004 entrevistas presenciales a electores de 16 años o más, entre el 31 de julio y el 3 de agosto. El estudio cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Entre los votantes que en la segunda vuelta presidencial de 2022 se abstuvieron, votaron en blanco o anularon su sufragio, el efecto también resultó más favorable para el actual jefe de Estado brasileño, según el informe citado por Xinhua.

En ese segmento, el 22% aseguró que el apoyo de Milei aumenta su posibilidad de votar por Lula, frente al 15% que manifestó sentirse más inclinado a respaldar a Flávio Bolsonaro.

Dentro del mismo grupo, el 35% sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino fortalecen su disposición a votar por una alternativa distinta a los dos principales candidatos.

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