Luis Lucero: "En 2030 Argentina podría ser proveedora del 2,2% del total de cobre del mundo"

Además, el secretario se refirió al rol de las provincias al manifestar que “no hay minería sin ellas, como tampoco hay desarrollo nacional sin federalismo productivo”. En esta línea, destacó la importancia de “ejercer un rol que respete las autonomías provinciales y construya un horizonte común”.

Por último, Lucero afirmó que “la ciudadanía progresivamente está percibiendo a la minería como parte de la solución y no del problema”. “Esta legitimidad social no puede desaprovecharse. Es el momento de mirar el largo plazo, el bosque y no solo el árbol, de trabajar para construir confianza, para ser transparentes, responsables. Sin apoyo social, no hay minería con futuro”, finalizó.

En el evento disertaron además diversos líderes del sector como el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; y ejecutivos de Vicuña Corp. y Benchmark Mineral Intelligence; y representantes diplomáticos como el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico.