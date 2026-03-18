Rusia consideró que la crisis del petróleo es "la más grave de los últimos 40 años" + Seguir en









El cierre de Ormuz afecta 20 millones de barriles diarios, el 20% del suministro mundial. El viceprimer ministro ruso señaló que la magnitud del impacto no tiene precedentes desde la década del 80.

Por el estrecho de Ormuz suelen pasar 20 millones de barriles de crudo por día. Depositphotos

El conflicto en Medio Oriente está afectando a una parte significativa del suministro energético mundial y ha desencadenado la crisis más grave de los últimos 40 años para el sector, dijo el miércoles el viceprimer ministro ruso Alexander Novak.

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"En el contexto del actual conflicto en Medio Oriente, esto afecta al menos a 20 millones de barriles por día. Este es el volumen de petróleo y productos petrolíferos que solía pasar por el estrecho de Ormuz cada día, hace tan solo 19 días", afirmó.

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