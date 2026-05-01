La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, gracias a la buena recepción que tuvieron la mayoría de los resultados empresariales y al impulso del mes de abril, el mejor desde 2020.
Wall Street inicia mayo al alza tras buenos resultados del primer trimestre
Los principales índices que cerraron el mejor mes desde 2020, abren al alza. Mientras que el petróleo baja tras tocar máximo en 4 años.
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En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,4 %, el Nasdaq ganaba un 0,3% y el S&P 500 avanzaba un 0,4%.
Los tres índices de referencia de la bolsa de Nueva York cerraron con ganancias este jueves 30 de abril, y el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos, impulsados por los balances trimestrales de algunas de las principales empresas, entre ellas Alphabet.
Esta mañana Exxon Mobil y Chevron publicaron sus resultados empresariales, en los que lograron superar las expectativas de Wall Street para el primer trimestre, a pesar de que la guerra entre Estados Unidos e Irán retrasó los envíos y generó ajustes contables que lastraron sus resultados.
Por su parte, abril fue un mes destacado para los índices de referencia: el Dow Jones ganó un 7,1%, el S&P 500 subió un 10,2% y el Nasdaq Composite ascendió un 15,2%.
Petróleo: abril, el mes en que siguió la disparada del precio
En esta primera jornada de mayo, los precio del petróleo caen entre 1% y 3%, asi el WTI cotiza a u$s101,97 mientras que el Brent lo hace en u$s108,87.
En la último día de abril, los futuros del crudo Brent con vencimiento en junio, la referencia mundial del petróleo, bajaron un 3,4% hasta los u$s114,05 el barril el último día del mes, tras haber alcanzado un máximo intradía de más de u$s126.
A pesar del descenso, el Brent se mantiene muy por encima de los niveles previos a la guerra, en torno a los u$s70 por barril, lo que alimenta los temores a un nuevo repunte de la inflación en todo el mundo, lo que podría llevar a los bancos centrales a subir las tasas de interés.
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