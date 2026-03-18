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18 de marzo 2026 - 09:10

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Los ataques entre Irán e Israel recrudecen y engrosan el número de muertos

Tel Aviv alcanzado por misiles iraníes (archivo)

Tel Aviv alcanzado por misiles iraníes (archivo)

Por X: @Nexo_Latino

Las acciones en Medio Oriente no cesan y recrudecen los ataques entre Irán e Israel. Minuto a minuto, todas las novedades y actualizaciones del conflicto que mantiene en vilo a los mercados globales.

Teherán golpeó territorio israelí en represalia por el asesinato, el martes, de dos altos cargos de seguridad iraníes, mientras el extenso bloqueo del estrecho de Ormuz golpea la economía mundial.

Live Blog Post

Por qué la muerte de Alí Larijani amenaza con prolongar la guerra en Medio Oriente

Alí Larijani,

La muerte de Alí Larijani en manos de Israel dejó a Irán sin su principal estratega político y militar, en un golpe que, según analistas, podría prolongar la guerra al debilitar los canales de negociación y endurecer la toma de decisiones dentro del régimen.

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Israel afirma haber asesinado al ministro de inteligencia iraní, en otro duro golpe al régimen de Jameneí

Esmail Jatib
Esmail Jatib, jefe de la Inteligencia iraní asesinado por Israel.

Esmail Jatib, jefe de la Inteligencia iraní asesinado por Israel.

Israel afirmó el miércoles que mató al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Jatib, en un ataque perpetrado en Teherán la noche del martes. La muerte de Jatib, aún no confirmada por Teherán, se suma a otros duros golpes dado al círculo de seguridad del ayatolá en las últimas 36 horas.

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La Fed define hoy qué hará con las tasas en medio de la guerra

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Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) concluye este miércoles una nueva reunión de política monetaria en medio de la incertidumbre que la guerra en Medio Oriente inyectó en los mercados. En ese marco, se espera que los responsables del banco central mantengan las tasas de interés sin cambios, pero se prevé que expongan en una nueva declaración de política monetaria y cómo consideran que el conflicto bélico modificó las perspectivas para la actividad económica y la inflación.

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Israel intensifica bombardeos en Beirut e Irán amenaza con vengar "a sangre de los mártires"

israel ataques beirut

Israel intensificó los bombardeos sobre Beirut, mientras que Irán lanzó misiles contra Tel Aviv y prometió venganza por la muerte de Alí Larijani, en una escalada que dejó decenas de víctimas y profundizó la guerra en Medio Oriente, sin señales de una desescalada en el corto plazo.

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Guerra y mercados: el escenario menos pensado para Donald Trump, Star Trek II

Por Jorge Herrera

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Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente analistas, estrategas, bancos y fondos de inversión, y las propias fuerzas armadas no paran de diseñar probables escenarios para el futuro mediato, donde coincidían en uno benévolo, ya descartado a dos semanas del conflicto, y uno extremo, del cierre del estrecho de Ormuz, hoy una realidad. Sin embargo, puede emerger otro, capaz impensado por EEUU, similar a un capítulo de la saga de Star Trek.

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