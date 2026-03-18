Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Los ataques entre Irán e Israel recrudecen y engrosan el número de muertos

La guerra en Medio Oriente entre EEUU, Israel e Irán no cesa. Los ataques entre las dos naciones de esa región vuelven a poner el foco en la infraestructura clave y hace temer por un incremento de víctimas civiles.
Por qué la muerte de Alí Larijani amenaza con prolongar la guerra en Medio Oriente
La muerte de Alí Larijani en manos de Israel dejó a Irán sin su principal estratega político y militar, en un golpe que, según analistas, podría prolongar la guerra al debilitar los canales de negociación y endurecer la toma de decisiones dentro del régimen.
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