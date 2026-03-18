Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Los ataques entre Irán e Israel recrudecen y engrosan el número de muertos

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La Fed define hoy qué hará con las tasas en medio de la guerra

images.jpg Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

La Reserva Federal de EEUU (Fed) concluye este miércoles una nueva reunión de política monetaria en medio de la incertidumbre que la guerra en Medio Oriente inyectó en los mercados. En ese marco, se espera que los responsables del banco central mantengan las tasas de interés sin cambios, pero se prevé que expongan en una nueva declaración de política monetaria y cómo consideran que el conflicto bélico modificó las perspectivas para la actividad económica y la inflación.

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