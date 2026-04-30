El petróleo saltó a su precio más alto en cuatro años tras nuevas amenazas de Donald Trump + Seguir en









Luego de que el mandatario estadounidense advirtiera sobre la posibilidad de un bloqueo prolongado al estrecho de Ormuz, la cotización del crudo se disparó en los mercados asiáticos. Luego, moderó el avance.

El petróleo alcanzó su máximo nivel desde 2022.

Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves en los mercados asiáticos y el barril de Brent marcó un nuevo récord por encima de los u$s125, el valor más alto desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y el más elevado en cuatro años. La disparada se dio después de que Estados Unidos mencionara la posibilidad de un bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz.

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El precio del barril de Brent para junio de 2026 llegó a saltar 7%, hasta un máximo de u$s126,41, su nivel más alto desde mayo de 2022, aunque con el correr de la rueda asiática moderó su avance a menos del 4% para ubicarse en la zona de u$s122.

De su lado, el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para EEUU, llegaba a subir hasta los u$s110,93 por cada barril para su entrega en junio, frente a los u$s106,88 del cierre anterior.

La amenaza de Donald Trump y el impacto en el petróleo De esta manera, los precios se consolidaron a valores más altos ante la posibilidad de que tarde en llegar una solución para reabrir Ormuz, paso estratégico por el que suele transitar una quinta parte del crudo mundial y que se encuentra paralizado desde finales de febrero. Según indicó un alto funcionario de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump mencionó ante líderes del sector petrolero una posible prolongación “durante varios meses” del cerco que Washington ha impuesto a los puertos iraníes.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando”, agregó el mandatario estadounidense al portal de noticias Axios y elevó las tensiones. A su vez, marcó que la acción naval no va a terminar hasta conseguir un acuerdo con Irán para abordar su programa nuclear.

“El contexto geopolítico no muestra signos de calma. Las capacidades de almacenamiento están saturadas (en el Golfo), las exportaciones son limitadas y el riesgo ya no se limita a la simple pérdida de suministro, sino que ahora abarca la caída duradera de la producción”, advirtió Stephen Innes, de SPI Asset Management, según consignó AFP. “El colapso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con reportes de que el presidente Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, están haciendo que el mercado pierda la esperanza de una rápida reanudación de los flujos de petróleo”, señalaron en una nota de investigación los estrategas de ING Bank Warren Patterson y Ewa Manthey.