Sin "impuesto al viento", el Gobierno busca blindar las inversiones en energías renovables

La Casa Rosada avanza con medidas para impedir que municipios cobren tasas sobre parques eólicos. El sector denuncia que esos cargos frenan inversiones y encarecen la energía.

La iniciativa busca darle mayor previsibilidad a las inversiones en energías renovables y evitar que nuevos cargos locales afecten el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética.

El Gobierno nacional avanza con una estrategia para limitar las tasas municipales que gravan a los parques eólicos y que en el sector energético bautizaron como el “impuesto al viento ”. La iniciativa busca darle mayor previsibilidad a las inversiones en energías renovables y evitar que nuevos cargos locales afecten el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética.

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La discusión tomó fuerza en los últimos meses en municipios de provincias como Chubut y Buenos Aires, donde distintas comunas comenzaron a aplicar tasas de inspección, seguridad e higiene sobre aerogeneradores instalados en parques eólicos.

Para la Secretaría de Energía, este tipo de medidas representan una contradicción frente a la necesidad de acelerar la descarbonización de la matriz energética y abaratar el costo de la energía limpia.

Desde el oficialismo sostienen que las tasas municipales funcionan como una barrera para nuevas inversiones en generación renovable, en un contexto donde Argentina intenta captar capitales para ampliar la infraestructura energética y cumplir compromisos ambientales.

El plan del Gobierno apunta a blindar jurídicamente a las empresas generadoras mediante una reglamentación que limite la posibilidad de que municipios cobren gravámenes sobre recursos naturales.

La intención oficial es impedir que las comunas apliquen cargos sobre el aprovechamiento del viento para generación eléctrica, bajo el argumento de que se trata de recursos estratégicos cuya regulación corresponde a niveles superiores del Estado.

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En el sector privado consideran que estas tasas generan inseguridad jurídica y terminan impactando directamente sobre los costos de generación.

Las empresas advierten que cualquier incremento tributario se traslada a la tarifa eléctrica o directamente desalienta nuevos desarrollos, especialmente en un momento donde el financiamiento internacional exige reglas estables y previsibilidad regulatoria.

El impacto sobre las inversiones renovables

La discusión aparece en un escenario donde las energías renovables buscan consolidarse como uno de los ejes de expansión del sistema energético argentino.

El Gobierno ya impulsó recientemente un proyecto para extender hasta 2045 la estabilidad fiscal del sector renovable, con el objetivo de evitar nuevos impuestos o cánones provinciales y municipales sobre la generación limpia.

La preocupación oficial radica en que la proliferación de tasas locales termine deteriorando la competitividad de los proyectos eólicos y solares frente a otras fuentes de generación.

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Desde la industria sostienen además que este tipo de gravámenes contradicen la tendencia internacional de incentivar inversiones verdes y eliminar barreras para la generación de energía baja en emisiones.

La defensa de los municipios

Los intendentes, sin embargo, rechazan las críticas y defienden su potestad tributaria.

En varias localidades sostienen que los grandes parques eólicos generan impactos sobre infraestructura vial y servicios municipales, por lo que consideran legítimo cobrar tasas vinculadas al funcionamiento de los emprendimientos.

La tensión abre además un debate más amplio sobre autonomía municipal y distribución de recursos en zonas donde se desarrollan proyectos energéticos de gran escala.

Para las cámaras empresarias, en cambio, el viento no puede ser gravado porque no constituye un servicio prestado por los municipios.

El conflicto expone las diferencias entre Nación, provincias y comunas en torno al desarrollo energético y vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales reclamos de las empresas: la necesidad de reglas homogéneas para acelerar inversiones en infraestructura y generación renovable.

Renovables y transición energética

La ofensiva contra el llamado “impuesto al viento” se produce en un momento donde las energías renovables ganan peso dentro del sistema eléctrico argentino.

El crecimiento de parques eólicos en la Patagonia y en el sur bonaerense convirtió a varias regiones del país en polos estratégicos para la generación limpia.

En ese contexto, el Gobierno busca mostrar una señal favorable al sector privado y reforzar la idea de que la expansión renovable forma parte de la estrategia energética de largo plazo.

La discusión tributaria aparece así como otro capítulo dentro de la puja entre necesidades fiscales locales y la búsqueda nacional de atraer inversiones para ampliar la capacidad energética del país.