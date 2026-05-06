Las energías renovables ya son más baratas que el gas y el carbón para generar electricidad continua

Un informe asegura que las renovables ya pueden suministrar energía las 24 horas a menor costo que los combustibles fósiles. La caída en los precios de la tecnología acelera la transición energética global.

El dato refleja cómo la acelerada caída en los costos tecnológicos modificó la ecuación energética internacional.

Las energías renovables dieron un nuevo paso en la disputa global por el futuro de la matriz energética. Un informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) concluyó que los sistemas capaces de generar electricidad de manera continua durante las 24 horas del día ya son competitivos frente al gas y el carbón en términos de costos.

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El estudio sostiene que las soluciones híbridas que combinan energía solar, eólica y almacenamiento en baterías lograron un nivel de eficiencia y reducción de costos que modifica el escenario energético mundial , en medio de la volatilidad que generan los conflictos geopolíticos y la suba de los combustibles fósiles.

La conclusión aparece en un momento especialmente sensible para el mercado energético internacional, marcado por la guerra en Medio Oriente y las tensiones en torno al estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores del comercio global de petróleo y gas.

Según el informe “Renovables las 24 horas: la viabilidad económica de una energía solar y eólica constante”, las tecnologías renovables ya pueden garantizar suministro estable y permanente a un costo menor que nuevas centrales térmicas en varias regiones del mundo.

IRENA indicó que los sistemas solares combinados con almacenamiento presentan costos nivelados de electricidad de entre u$s54 y u$s82 por megavatio hora (MWh).

La cifra contrasta con los valores de las nuevas plantas de carbón en China, cuyos costos oscilan entre u$s70 y u$s85 por MWh, y especialmente con las centrales de gas, que superan los u$s100 por MWh a nivel global.

El dato refleja cómo la acelerada caída en los costos tecnológicos modificó la ecuación energética internacional. Desde 2010, los costos de instalación de energía solar fotovoltaica se redujeron un 87%, mientras que la eólica terrestre cayó un 55% y el almacenamiento en baterías registró una baja de hasta el 93%.

Las proyecciones de IRENA indican que esta tendencia continuará durante la próxima década. El organismo estima que los costos podrían reducirse otro 30% hacia 2030 y hasta un 40% para 2035, llevando los valores incluso por debajo de los u$s50 por MWh en algunos mercados.

La crisis energética global acelera la transición

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró que la crisis energética global dejó en evidencia los riesgos de depender de los combustibles fósiles.

“La peor crisis energética en décadas ha puesto de manifiesto el verdadero costo de la dependencia de los combustibles fósiles”, sostuvo.

Para Guterres, las energías renovables ya representan “la opción más asequible, fiable y segura” para abastecer la demanda global.

En la misma línea, el director general de IRENA, Francesco La Camera, afirmó que los avances tecnológicos en almacenamiento terminaron de derribar uno de los principales cuestionamientos históricos a las renovables: la imposibilidad de garantizar suministro constante.

“La energía renovable 24/7 es ahora competitiva en costos con los combustibles fósiles”, afirmó.

El impacto de la guerra en Medio Oriente

El informe también vincula la aceleración de la transición energética con la creciente inestabilidad geopolítica.

IRENA remarcó que los mercados de petróleo y gas siguen extremadamente expuestos a conflictos internacionales, sanciones y bloqueos comerciales, como ocurre actualmente con las tensiones en el Golfo Pérsico.

Las interrupciones en el estrecho de Ormuz generaron fuertes subas en los precios internacionales de la energía y renovaron el debate sobre la seguridad energética.

En ese contexto, el organismo considera que las energías renovables permiten reducir la vulnerabilidad de las economías frente a crisis externas y disminuir la dependencia de combustibles importados.

“Debemos proteger nuestras economías con sistemas renovables resilientes”, señaló La Camera.

Energía para inteligencia artificial y centros de datos

El informe también destaca que los nuevos sistemas híbridos renovables son especialmente útiles para sectores con demanda eléctrica permanente y creciente.

Entre ellos aparecen los centros de datos, la inteligencia artificial y las industrias digitales, que requieren suministro estable las 24 horas.

Según IRENA, la combinación de solar, eólica y baterías permite optimizar redes eléctricas limitadas, reducir costos de transmisión y garantizar abastecimiento continuo incluso en momentos de alta demanda.

Además, los tiempos de construcción juegan a favor de las renovables. El organismo remarcó que estos proyectos pueden completarse en uno o dos años desde la obtención de permisos, muy por debajo de los plazos de nuevas centrales térmicas.

Un cambio estructural en el mercado energético

La conclusión de IRENA refleja un cambio estructural en el mercado energético global. Durante años, el principal argumento a favor del gas y el carbón fue su capacidad para garantizar suministro continuo frente a la intermitencia de la energía solar y eólica.

Sin embargo, la expansión del almacenamiento energético y la caída de costos comenzaron a revertir esa lógica.

La guerra en Medio Oriente, la volatilidad de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas aceleran ahora una transición que ya no se apoya únicamente en razones ambientales, sino también económicas y estratégicas.

Para muchos países, la seguridad energética empieza a depender menos del acceso al petróleo y más de la capacidad de generar energía local, estable y barata a partir de fuentes renovables.