Ex Barrick se suma a Minas Argentinas con el objetivo de ampliar operaciones de Gualcamayo en San Juan

La compañía anunció la incorporación de Santiago Victoria como nuevo gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos.

La compañía anunció la incorporación de Santiago Victoria como nuevo gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos.

AISA Group continúa consolidando su presencia en la minería argentina con el fortalecimiento de la estructura operativa y de gestión de Minas Argentinas, en un contexto marcado por el avance del proyecto aurífero Deep Carbonate Project y nuevas inversiones vinculadas al crecimiento de la operación.

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La compañía anunció la incorporación de Santiago Victoria como nuevo gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos, en una decisión que apunta a reforzar áreas estratégicas relacionadas con el relacionamiento institucional, la comunicación corporativa y el vínculo con las comunidades.

Victoria cuenta con más de 20 años de trayectoria en la industria minera y una amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias integrales de comunicación y reputación corporativa. El profesional sanjuanino es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Gestión de la Comunicación Estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Su llegada se suma a una serie de incorporaciones recientes que buscan fortalecer el crecimiento técnico y operativo de la compañía. Entre ellas figuran Mauricio Barrionuevo como jefe de Perforaciones, Nicolás Juárez como jefe de Metalurgia, Blas Gonzalo Rodríguez como jefe de Procesos y Soledad Baigorri como jefa de Relaciones Comunitarias.

Desde la empresa señalaron que la ampliación del equipo responde a la necesidad de acompañar el crecimiento de la mina y consolidar áreas clave vinculadas a la producción, la eficiencia operativa y la gestión social del proyecto.

Avance del proyecto Deep Carbonate y nuevas inversiones

El fortalecimiento de la estructura ocurre mientras avanza el desarrollo de la nueva mina de oro Deep Carbonate Project, iniciativa que ya cuenta con aprobación dentro del RIGI por unos u$s665 millones.

En paralelo, Minas Argentinas continúa trabajando en la recuperación y expansión de la operación a través de mejoras en productividad sobre la pila de lixiviación y nuevas campañas de exploración en el distrito minero.

Según informó la compañía, durante 2025 se invirtieron más de $11.100 millones en tareas de prospección y análisis geofísico, incluyendo más de 11.400 metros perforados. A esto se suma la construcción de un túnel y una rampa de acceso de más de 300 metros hacia la zona mineralizada, obra que demandó otros $5.000 millones.

En términos de recursos, Minas Argentinas reportó en su último balance un total acumulado de 7,1 millones de onzas de oro, de las cuales 4,9 millones corresponden a reservas probadas y probables bajo la norma canadiense NI 43-101.

Impacto local y desarrollo sanjuanino

Uno de los aspectos destacados por la compañía es el fuerte componente local de su operación. Actualmente, Minas Argentinas cuenta con 297 empleados directos, de los cuales el 97% es personal sanjuanino.

Además, más del 69% de los proveedores son nacionales, consolidando una cadena de valor con fuerte impacto en la economía regional y en el desarrollo de pymes vinculadas a la actividad minera.

La empresa remarcó que este esquema permite potenciar el desarrollo local y fortalecer la integración entre la operación minera y las comunidades cercanas.

Expansión de AISA Group en sectores estratégicos

Mientras consolida su presencia en minería, AISA Group también avanza en otros sectores estratégicos de la economía argentina.

Entre los proyectos más relevantes figura el desarrollo de un parque fotovoltaico en San Luis a través de Calicanto, que espera entrar en operación antes de fin de año.

A su vez, la compañía continúa expandiendo la capacidad operativa de Cabo Vírgenes, su firma pesquera con base en Rawson, Chubut, mediante la incorporación de nuevas embarcaciones y el fortalecimiento de su cadena productiva.

Con presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, AISA Group mantiene una estrategia de crecimiento basada en inversiones de largo plazo en sectores como minería, energía, pesca, agroindustria, vitivinicultura e inmobiliario.