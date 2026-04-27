La Pampa lanzó la licitación para ampliar el parque solar de General Pico

El llamado se formalizó a través de la Licitación Pública N° 1/26, presentada tanto en la provincia como ante inversores en un evento realizado en el barrio porteño de Recoleta.

Durante la presentación de la licitación estuvieron 19 empresas de distintos puntos del país.

La Pampa oficializó el llamado a licitación para la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico de General Pico , un proyecto estratégico que apunta a consolidar la generación renovable y reforzar el abastecimiento energético del entramado productivo local. La iniciativa sumará 15 megavatios (MW) de potencia y se desarrollará bajo un esquema de inversión público-privada.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Sergio Ziliotto y se formalizó a través de la Licitación Pública N° 1/26, presentada tanto en la provincia como ante inversores en un evento realizado en el barrio porteño de Recoleta. La obra se apoya en una primera etapa ya en marcha, también de 15 MW, y forma parte de un plan más amplio que prevé escalar hasta los 50 MW de capacidad instalada en el norte pampeano.

Durante la presentación, que convocó a representantes de 19 empresas de distintos puntos del país , el gobierno provincial detalló que la energía generada estará destinada principalmente a abastecer la demanda industrial de la región. En un contexto donde el costo y la disponibilidad de energía se volvieron variables críticas para atraer inversiones, el proyecto busca posicionarse como un factor de competitividad.

El proceso licitatorio apunta a seleccionar un socio privado que se encargue del desarrollo integral del parque: desde la ingeniería y provisión de equipos hasta la construcción, operación, mantenimiento y comercialización de la energía. El esquema prevé un contrato a 20 años con garantía de compra de la producción, lo que introduce previsibilidad en un mercado atravesado por la volatilidad macroeconómica.

Uno de los ejes centrales del modelo es la estructura de precios: durante los primeros siete años se establece un valor fijo surgido de la oferta ganadora, mientras que luego se ajustará en función del mercado, tomando como referencia el Precio Estabilizado de la Energía. Esta combinación busca reducir el riesgo inicial y mejorar la competitividad del proyecto para los inversores.

La propuesta se complementa con incentivos fiscales -como la exención de impuestos provinciales por dos décadas- y con la participación de Pampetrol, que integrará una Unión Transitoria con el adjudicatario. En ese esquema, la firma estatal tendrá el 20% del proyecto, mientras que el privado concentrará el 80%. Además, Pampetrol cederá utilidades como parte de un mecanismo orientado a reducir el costo final de la energía.

Entre los activos que aporta el sector público se destacan el predio de más de 100 hectáreas, la factibilidad de conexión al sistema eléctrico, estudios ambientales y el contrato de abastecimiento. Las ofertas deberán estructurarse en base a tres variables: costo del proyecto, precio de la energía y participación en utilidades.

El pliego también contempla una posible expansión adicional de otros 15 MW bajo el mismo esquema, lo que abre una ventana de crecimiento para el adjudicatario en el mediano plazo.

Energía para la producción

El parque solar se integra a una estrategia más amplia de desarrollo económico. Está ubicado dentro del Polo de Abastecimiento Energético y Desarrollo Productivo de General Pico, un espacio pensado para articular infraestructura energética con actividad industrial.

En ese marco, Ziliotto remarcó el vínculo directo entre energía y competitividad: “Manejar el precio de la energía es tener bajo nuestra decisión una de las principales variables del agregado de valor”, sostuvo.

La ampliación del parque forma parte de la hoja de ruta provincial para diversificar la matriz energética. El objetivo es alcanzar un 35% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables hacia 2030, en línea con la necesidad de garantizar suministro a sectores productivos en expansión y reducir la dependencia de fuentes tradicionales.

Con este proyecto, La Pampa busca posicionarse no solo como generadora de energía limpia, sino también como un polo atractivo para inversiones industriales que requieren previsibilidad en costos energéticos.