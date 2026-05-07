Ya se perdieron 120.000 millones de metros cúbicos de GNL por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El conflicto impacta fuerte sobre el suministro de gas natural licuado. El efecto, se estima, se sentirá al menos hasta 2030.

Los ataques iraníes han inutilizado el 17% de la capacidad de exportación de GNL de Qatar, lo que amenaza el suministro a Europa y Asia antes de la temporada de verano

La guerra en Irán ya ha provocado una pérdida de unos 120.000 millones de metros cúbicos en el suministro mundial de gas natural licuado para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, dijo el jueves Gergely Molnar, analista de la Aie.

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En su intervención en la Cumbre del GNL de Budapest, Molnar señaló que el conflicto estaba redefiniendo las perspectivas del gas a medio plazo, y que era probable que unas condiciones de mercado más restrictivas persistieran durante más tiempo de lo previsto inicialmente.

Molnar dijo que la crisis había reducido el suministro de gas natural licuado (GNL) en torno a un 15%, pero que se esperaba que un fuerte aumento de la nueva capacidad de licuefacción compensara los volúmenes perdidos de Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Los ataques iraníes han inutilizado el 17% de la capacidad de exportación de GNL de Qatar, lo que amenaza el suministro a Europa y Asia antes de la temporada de verano, que suele utilizarse para llenar los almacenes de cara al invierno.

Dado que los niveles de almacenamiento de la Unión Europea se sitúan un 30% por debajo de su media de los últimos cinco años, llenarlos hasta el objetivo del 90% requerirá 10.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas, según Molnar, de la Aie.