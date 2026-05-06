San Juan Minera 2026 abrió con una convocatoria récord y fuerte respaldo político al desarrollo del cobre

Con más de 25.000 acreditados y una proyección superior a las 50.000 visitas durante tres días, quedó inaugurada la Expo Internacional San Juan Minera 2026.

El gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendieron a la minería como política de Estado y destacaron el potencial del cobre como motor del desarrollo económico argentino.

La provincia de San Juan volvió a posicionarse en el centro de la agenda minera nacional e internacional con la apertura oficial de la Expo Internacional San Juan Minera 2026 , el evento organizado por Panorama Minero que este año alcanzó cifras récord de participación y consolidó el creciente protagonismo del cobre argentino. Lamentablemente las puertas del encuentro se cerraron a las 16.30 por seguridad: el viento zonda azotó a la ciudad durante más de dos horas y gran parte de los visitantes tuvieron que buscar refugio.

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La edición 2026 comenzó con más de 25.000 personas acreditadas y una expectativa de superar las 50.000 visitas a lo largo de las tres jornadas de actividades, conferencias y rondas de negocios. El evento se desarrolla en un predio de más de 18.000 metros cuadrados, con alrededor de 450 empresas participantes y una amplia presencia de delegaciones internacionales, embajadores, funcionarios nacionales, gobernadores y ejecutivos de la industria.

Durante el acto inaugural, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego remarcó la magnitud alcanzada por la exposición y destacó el crecimiento que tuvo el sector en los últimos años.

“ Hace dos años había unas 6.000 personas preacreditadas. Hoy ya hay más de 26.000 acreditados y seguramente pasarán por esta exposición cerca de 50.000 personas ”, sostuvo.

El mandatario provincial señaló que el crecimiento de la minería ya no puede analizarse únicamente desde el potencial geológico, sino también desde su impacto económico, tecnológico y energético.

“Hablar de minería es hablar de ambiente y de transición energética. Hoy el mundo necesita minerales críticos y estratégicos como el litio y el cobre”, afirmó.

El cobre como eje estratégico

Orrego puso especial énfasis en el posicionamiento de San Juan dentro del mapa mundial del cobre y recordó que gran parte de los proyectos cupríferos argentinos se concentran en la provincia.

“De los grandes proyectos de cobre que tiene Argentina, la mayoría están en San Juan. Tenemos que estar a la altura de los desafíos que vienen”, señaló.

El gobernador también destacó el contexto global de aceleración de la transición energética y el crecimiento de la demanda de minerales vinculados a la electrificación, la conectividad y las energías limpias.

“La transición energética ya se aceleró. El cobre y el litio son minerales estratégicos y nosotros tenemos una oportunidad enorme”, aseguró.

En ese marco, defendió la necesidad de sostener una política minera de largo plazo y generar consensos institucionales que trasciendan los cambios de gobierno.

“Lo primero que hicimos fue generar condiciones y construir una verdadera política de Estado. Lo importante es que esas políticas se mantengan en el tiempo”, expresó.

El impacto de las reformas y el nuevo escenario para inversiones

El mandatario sanjuanino también vinculó el renovado interés inversor con las medidas económicas y regulatorias impulsadas en el último tiempo a nivel nacional.

Según sostuvo, la estabilidad fiscal, la mejora del régimen de inversiones mineras, el levantamiento del cepo y la reciente reforma de la Ley de Glaciares forman parte de un escenario que mejora la competitividad argentina.

“Pasaron muchas cosas importantes: empezamos a tener estabilidad fiscal, seguridad jurídica, mejoras regulatorias y finalmente la reforma de la Ley de Glaciares. Todo eso genera oportunidades”, afirmó.

Orrego remarcó que la minería representa hoy uno de los grandes motores de desarrollo económico para la Argentina, junto al agro y Vaca Muerta.

“La Argentina tiene recursos y tiene que saber aprovecharlos. La minería es uno de los motores de desarrollo de la República Argentina”, sostuvo.

Además, valoró la articulación entre provincias mineras y el Gobierno nacional a través de la futura Mesa Federal Minera, que reunirá gobernadores y funcionarios nacionales durante la exposición.

“Es un espacio para mirarnos a la cara, diseñar políticas y ejecutarlas en el tiempo”, destacó.

Luis Lucero: “San Juan se convirtió en uno de los centros del cobre”

Por su parte, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, resaltó la transformación que tuvo la industria minera argentina en las últimas décadas y el salto de escala que representa hoy la Expo San Juan Minera.

Luis Lucero Secretario de Minería de la Nación Expo San Juan Minera

“Hace 30 años estas reuniones se hacían en un pequeño salón de hotel con apenas unas 120 personas hablando del futuro de la minería argentina. Ver hoy este encuentro y el interés internacional que genera es algo impresionante”, recordó.

Lucero sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa completamente distinta en materia minera y destacó especialmente el rol de San Juan en el desarrollo del cobre.

“San Juan se convirtió en uno de los centros del cobre y hoy estamos recibiendo embajadores y representantes de todo el mundo interesados en lo que está pasando en la minería argentina”, afirmó.

El funcionario nacional agradeció el trabajo conjunto entre Nación y provincias mineras y destacó el rol de la Mesa del Cobre como espacio de articulación política y técnica.

“Quiero agradecer a los equipos de trabajo de las provincias mineras porque hemos logrado pequeñas grandes victorias en estos meses”, señaló.

También envió una señal directa hacia inversores internacionales y empresas del sector.

“Argentina es un país con los brazos abiertos para todos los inversores del mundo que quieran desarrollar proyectos en nuestro territorio”, concluyó.

Una exposición que refleja el nuevo momento de la minería

La Expo Internacional San Juan Minera 2026 se desarrolla en un contexto de fuerte expectativa por el crecimiento del cobre argentino y por la posibilidad de convertir al país en uno de los principales proveedores globales de minerales críticos.

Con proyectos de escala mundial como Los Azules, Vicuña, El Pachón, Josemaría y MARA avanzando en distintas etapas, la provincia busca consolidarse como uno de los polos mineros más relevantes de América Latina.

La exposición reúne durante tres días a compañías mineras, bancos internacionales, proveedores, organismos multilaterales, funcionarios y expertos técnicos en torno a una agenda centrada en inversiones, infraestructura, financiamiento, transición energética y desarrollo federal.

En paralelo, la alta convocatoria y el interés internacional reflejan el nuevo posicionamiento de la minería argentina dentro del escenario global, en un momento donde el cobre gana protagonismo como uno de los minerales clave para la economía del futuro.