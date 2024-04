"A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", spin-off de "Game of Thrones", confirmó a sus protagonistas







La precuela, que se estrenará a finales de 2025, está basada en novelas escritas por George R.R. Martin.

La nueva serie se estrenará a finales de 2025.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight el spin-off de Game of Thrones de HBO, eligió a sus dos protagonistas: Peter Claffey y Dexter Sol Ansell para los papeles principales de Dunk y Egg, respectivamente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

image.png Peter Claffey y Dexter Sol Ansell protagonizarán la nueva serie. De qué trata el nuevo spin-off de Game of Thrones Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de Game of Thrones, sigue a dos héroes improbables que vagaron por Poniente: un caballero joven, ingenuo pero valiente, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen todavía ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, enemigos poderosos y hazañas peligrosas esperan a estos improbables e incomparables amigos.

En abril de 2023, HBO anunció que había encargado otra precuela de Juego de Tronos titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. La precuela, encargada en serie en abril de 2023, está basada en novelas escritas por George R.R. Martin.

Cronológicamente, se sitúa unos 72 años después de House of the Dragon y unos 100 años antes de GOT.

Claffey apareció anteriormente en Bad Sisters de Apple TV+ y está en la temporada 3 de Vikings: Valhalla de Netflix. Sol Ansell comenzó su carrera en la telenovela británica Emmerdale y apareció en The Midwich Cuckoos de Sky, así como en The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. La serie, basada en las novelas de fantasía Dunk & Egg de George R.R. Martin , está escrita y producida por Martin e Ira Parker. Los productores ejecutivos incluyen a Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw. Se estrenará a finales de 2025.