Ariana Grande confirma que no va a "abandonar" la música a pesar de su reciente enfoque en la actuación

Grande terminó su publicación con un adelanto de que podría salir de gira el año que viene una vez que termine de promocionar Wicked: For Life, algo que lleva insinuando casi un año: "Estoy buscando un equilibrio entre muchos proyectos y proyectos que me encantan, y hacerlo a mi manera... así que estoy trabajando en un plan para cantarles a todos el año que viene. Aunque sea solo un ratito".

Adjunto a su publicación había un clip de su actuación en vivo en la Gala del Met de 2024.

Embed - Ariana Grande on Instagram: "very silly of you all to assume that just because i have my hands full with many things that i plan to abandon singing & music … !!! it is and has always been my lifeline. there will need to be room made for all of it. it may not look exactly like it did before but i much prefer how it looks in my head. i am having fun. i feel grateful and excited and inspired. :) finding a balance, between many projects and endeavors i love, and doing it my own way… so i’m working on a plan to sing for you all next year. even if it’s just for a little. i love you."