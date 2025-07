Murió Connie Francis, interprete de clásicos de los años 50 y 60 y el reciente viral de TikTok "Pretty Little Baby"

Francis encabezó las listas de éxitos en múltiples ocasiones y vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo con éxitos como "Stupid Cupid", "Who's Sorry Now" y "Frankie".

Connie Francis, la cantante pop que encabezó las listas de éxitos con clásicos de los años 50 y 60 como "Stupid Cupid", "Where the Boys Are" y el recientemente viral de TikTok "Pretty Little Baby", falleció. Tenía 87 años.