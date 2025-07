Los miembros de Jane's Addiction demandan a Perry Farrell por la pelea durante un show

janes addiction.webp

La demanda revela el funcionamiento interno de Jane's Addiction y que Navarro recibió u$s25,000 al mes de una póliza de seguro por discapacidad después de que un largo período de Covid lo obligara a dejar de viajar en 2022. En 2024, Navarro acordó reunirse con el grupo para una gira por Europa y América del Norte.

“Navarro canceló sus u$s25,000 mensuales en pagos por discapacidad para poder volver a trabajar con la Banda”, dice la demanda. “Si Navarro no hubiera cancelado los pagos por discapacidad, y dada su condición, probablemente habría recibido los u$s25,000 durante varios años. Durante meses, Navarro se esforzó mucho para prepararse física y mentalmente para la gira, incluyendo consultas con médicos, nutricionistas y terapeutas”. (La demanda también revela que pospuso su boda en Escocia para adaptarse a la ruta de la gira, lo que le costó u$s50,000 en depósitos perdidos a varios proveedores).

Una condición de la gira, según la demanda, era que la banda operara democráticamente. En caso de desacuerdo, una mayoría simple decidiría el curso de acción. "El principio de la mayoría dictaminaba por una buena razón", dice la demanda. "Perry tenía la flagrante costumbre de ignorar las decisiones de la banda y, egoístamente, hacer que todo girara en torno a él y a [su esposa] Etty".

"Los demandantes (y otros asistentes) habían observado durante la gira que Perry solía aparecer en el escenario en un estado de embriaguez avanzado", dice la demanda. "A menudo bebía vino en el escenario y arrastraba las palabras. Perry solía tener largas y divagantes divagaciones entre canciones sin ningún propósito aparente más que su propia diversión . Los problemas con la actuación de Perry solían empeorar a medida que avanzaba la noche y su embriaguez aumentaba".

La pelea que desató la demanda contra Perry Farrell

Las tensiones latentes finalmente estallaron cuando la gira llegó al Leader Bank Pavilion de Boston el 13 de septiembre de 2024. Durante una interpretación caótica de "Ocean Size", Farrell empujó a Navarro casi al final de su solo de guitarra antes de que Avery y el equipo tuvieran que separarlos físicamente. La banda no terminó el concierto, y las imágenes grabadas por el público dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos.

“El ataque repetido y sin provocación de Perry contra Navarro fue especialmente doloroso”, dice la demanda, “porque Perry sabía que Navarro aún estaba débil y sufría los efectos de una larga Covid-19”.

La pelea supuestamente continuó tras bambalinas después del espectáculo. "Nadie pudo calmar a Perry tras bambalinas", alega la demanda. "Cuando Navarro confrontó a Perry por su arrebato violento, Perry le lanzó otro puñetazo inesperado, golpeándolo en el lado izquierdo de la cara. Navarro resultó herido".

Según la demanda, Navarro sintió que ya no podía seguir con la banda tras el incidente. No queriendo que se cancelara la gira, intentó encontrar un reemplazo. Pero Avery y Perkins también decidieron que no querían continuar. "Los demandantes tenían, con razón, miedo e incomodidad de volver a tocar con él", se lee en la demanda. "También era evidente que Perry no estaba en condiciones de continuar la gira, en la que había tenido dificultades para actuar".

Antes de la gira, el grupo lanzó los nuevos sencillos "Imminent Redemption" y "True Love". La demanda revela que también tenían ocho temas instrumentales que planeaban terminar una vez finalizada la gira. Esto ahora es imposible, a pesar de haber firmado un acuerdo que les exigía entregar al menos 12 canciones a ADA, una subsidiaria de Warner Music Group. "Los demandantes y el demandado podrían verse obligados a pagar personalmente, por ejemplo, el reembolso del anticipo a ADA", se lee en la demanda.

La cancelación de la gira también le costó a la banda considerables ingresos. Según la demanda, cada miembro debía ganar u$s210,000 por la gira norteamericana. Además, adeudan u$s240,000 en comisiones impagas a su mánager, su gerente comercial y su equipo legal.

“Una gira exitosa habría servido como una potente herramienta de marketing para el nuevo álbum que la banda estaba preparando para ADA y habría incrementado sus ingresos por ventas de discos debido al mayor interés”, se lee en la demanda. “También habría fortalecido la relación de la banda con Live Nation, que previamente había considerado la posibilidad de realizar giras posteriores”.