Eminem conoce a verdaderos "Stans" en el primer tráiler de su nuevo documental

En el clip, el tráiler comienza con la definición oficial de "Stan", que se agregó al Oxford English Dictionary y Merriam-Webster en 2019, y es un sustantivo utilizado para describir a "un fanático demasiado entusiasta u obsesivo, especialmente de una celebridad en particular".

Desde allí, se muestran imágenes de archivo del rapero a lo largo de los años, actuando ante multitudes masivas, y sobre las imágenes se puede escuchar a los fanáticos planteando sus preguntas al artista.

Vale la pena señalar que ninguno de ellos suena tan particularmente intenso como el personaje principal de la canción de 2000, y sus preguntas incluyen "¿Por qué escribiste la canción 'Stan'?", "¿'Stan' está basada en un fan real?" y "¿Por qué compartes tanto sobre ti en tu música?"

En otros lugares, otros le preguntaron al rapero, cuyo nombre real es Marshall Mathers, cómo se siente al ser “seguido por tanta gente”, cuánto correo de fans recibe, si disfruta de la fama y cómo está su hija Hailie.

Al final del vídeo, se ve al rapero sentado y mirando directamente a la cámara, preguntando: "¿Cuál es tu primera pregunta?".

