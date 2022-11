Murió Kevin Conroy, voz de Batman en su aclamada serie animada

Después de ese tiempo, pasó a la actuación en teatro y televisión, y finalmente aterrizó en la actuación de voz con el lanzamiento de Batman: The Animated Series en 1992. Desde entonces, ha prestado su voz a los personajes de Bruce Wayne y Batman en numerosos proyectos, incluidos Batman Beyond, Justice League Unlimited, Batman: Mask of the Phantasm, los juegos de Rocksteady Arkham y muchos más.

Finalmente tuvo la oportunidad de interpretar a Bruce Wayne en acción real en el crossover Crisis on Infinite Earths de The CW.