Green Day ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Pinfield continuó: "De eso se trata el punk rock, el rock and roll. De esa belleza, de ese amor, de transmitir ese don. Y eso es lo que hace tan especial a Green Day y por eso es un gran honor estar aquí hoy".

Aclamó a Billie Joe Armstrong y compañía como "una de las mejores bandas en vivo" del momento. Rob Cavallo, colaborador frecuente de la banda, también habló, recordando la producción de su tercer álbum, "Dookie" (1994).

Ryan Reynolds, también fue parte de la ceremonia y tomó el micrófono. El actor habló sobre la inspiración para usar 'Good Riddance (Time Of Your Life)' para los créditos finales de Deadpool & Wolverine, y llamó a Green Day una "banda icónica".

“Cualquiera que me conozca sabe lo mucho que me involucro con ciertas canciones de las películas que produzco o coescribo”, explicó. “Me encariño tanto que las palabras no me alcanzan para expresarlo”.

Reynolds continuó: «Y tuve esta idea sobre la secuencia de los créditos finales de la película. Para mí, fue una oportunidad para hacer algo que expresara calidez, gratitud y amor, en lugar de ser simplemente lo que suelen hacer en estas películas […] Quería que fuera algo conmovedor».

El actor recordó haber escuchado "Good Riddance" en un café y le dijo al público que "siempre le había encantado esta canción". Reynolds comentó cómo la gente a su alrededor había reaccionado con emoción a la canción, y añadió: "Fue como un momento de unión".

También elogió a Green Day por estar en la “intersección de la nostalgia y la evolución” con su música, antes de hablar sobre su amistad recientemente formada con los tres miembros.

