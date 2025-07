Se filtró el documento que Wanda Nara intentó que Mauro Icardi firme por la China Suárez para entregar a sus hijas

Mauro Icardi logró reencontrarse con sus hijas después del escándalo del viernes pasado. Algunos sostienen que Wanda Nara no quería entregarlas, mientras que del lado de la mediática revelaron que la menor, Isabella, era quien no quería irse con el padre. La conductora le habría planteado a su expareja: "Firmemos un documento que establezca que durante estos siete días Eugenia Suárez no va a ver a las nenas".