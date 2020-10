Bon Jovi, con álbum de tema social

La canción “Brothers in Arms” hace un guiño al ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, quien provocó un debate nacional cuando protestó contra la injusticia racial arrodillándose mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos. Consultado sobre si estaba preocupado por una reacción desfavorable al abordar temas que dividieron a los estadounidenses, en especial antes de las elecciones del 3 de noviembre, Bon Jovi dijo que estaba “consciente” pero no asustado. “Definitivamente me he abierto a las críticas”, afirmó. “Pero hay momentos en mi día, para ser honesto, en los que me siento y creo que tengo miedo de cuál va a ser la reacción al disco y qué va a pensar la gente de mí. Y luego hay horas del día en que digo, ¿qué importa? Es importante hablar. Eso es lo que un artista debe hacer”, concluyó.