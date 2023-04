Charlie Sheen y el creador de Two and a Half Men vuelven a trabajar juntos tras su pelea en 2011







Sheen y Chuck Lorre al parecer dejaron atrás las diferencias que llevaron al actor a ser apartado de la exitosa sitcom.

Doce años después de la dramática pelea de Charlie Sheen y Chuck Lorre en Two and a Half Men, la pareja está de vuelta en el negocio juntos, reuniéndose en la primera serie de comedia para la plataforma de streaming Max de Lorre, How To Be a Bookie, según reveló el portal Deadline.

La noticia de este casting seguramente convertirá a How To Be a Bookie instantáneamente en una de las nuevas series más esperadas del año, Sheen está listo para un papel recurrente en la comedia encabezada por Sebastian Maniscalco.

La colaboración de ocho años de Sheen y Lorre en una de las series de comedia más exitosas de las últimas dos décadas, Two and a Half Men de CBS, protagonizada por Sheen y co-creada y producida por Lorre, llegó a un abrupto final en la primavera de 2011, cuando el colapso público de Sheen y los ataques verbales a Lorre llevaron a su despido, lo que provocó una demanda de u$s100 millones contra Lorre y WBTV, que finalmente se resolvió.

Desde entonces, Sheen asumió la responsabilidad de sus acciones y expresó su pesar por su salida de Two and a Half Men y su intención de hacer las paces con el principal productor de comedia. Eso ha sucedido ahora, lo que resultó en la colaboración del dúo en How To Be a Bookie.

En How To Be a Bookie, coescrito por Lorre y Nick Bakay, un corredor de apuestas veterano (Maniscalco) lucha por sobrevivir a la inminente legalización de las apuestas deportivas, clientes, familia, compañeros de trabajo cada vez más inestables y un estilo de vida que lo rebota cada día. esquina de Los Ángeles alto y bajo. Omar J. Dorsey, Jorge García, Andrea Anders, Vanessa Ferlito y Maxim Swinton también protagonizan. Lorre, quien dirige el primer episodio, es productor ejecutivo a través de Chuck Lorre Productions y su acuerdo general con WBTV junto con Bakay, Maniscalco, Judi Marmel y Andy Tennant, quien dirige varios episodios. La serie está actualmente en producción.

