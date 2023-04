HBO Max se transforma en solo "Max" y amplía sus precios y contenidos

Aquellos que ya tengan HBO Max no deberán realizar ninguna acción para acceder a esta nueva plataforma ya que solo se trata de un cambio de marca y ampliación. El lanzamiento de Max será en Estados Unidos el próximo 23 de mayo. La cuenta oficial de HBO Max en latinoamérica no confirmó cuándo estará disponible en argentina.

Conjunto al anuncio de la nueva plataforma, la compañía reveló nuevas series que llegarán en los próximos meses. Entre estas se encuentran el spin-off de The Batman sobre El Pinguino, otro de Game of Thrones, una serie del universo de The Big Bang Theory, una miniserie con Kate Winslet y la nueva temporada de True Detective.