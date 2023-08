Charlize Theron y una drástica decisión sobre su cuerpo

Charlize Theron es una de esas actrices dispuestas a meterse de lleno para papeles como los que interpretó en Tully y Monster . Ambos roles requerían que la estrella hiciera cambios físicos, algo que Theron no está dispuesta a volver a hacer.

“Nunca jamás volveré a hacer una película y decir: 'Sí, subiré 20 kilos'. Nunca lo volveré a hacer porque no te lo puedes quitar” , le dijo a Allure . “Cuando tenía 27 años, hice Monster . Perdí 15 kilos, como, de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal”.

Aunque a Theron le resultó relativamente fácil recuperar su peso normal después de su actuación ganadora del Oscar en Monster de 2003, no se puede decir lo mismo cuando lo hizo nuevamente para Tully de 2018.

“Luego lo hice a los 43 para Tully, y recuerdo que después de un año de tratar de perder peso, llamé a mi médico y le dije: 'Creo que me estoy muriendo porque no puedo perder este peso'. Y él dijo: 'Tienes más de 40 años. Cálmate. Tu metabolismo ya no es el que era. Nadie quiere escuchar eso”, agregó.