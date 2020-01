Clint Eastwood tras la historia de un héroe fugaz y devorado

Este año Clint Eastwood va a cumplir 90 años, pero nada lo detiene y sigue filmando buenas películas. Esta vez, a diferencia de la anterior ,“La mula”, no actúa, dado que el guión cuenta una historia muy específica y verídica de un episodio que revela el pésimo accionar tanto de las fuerzas de seguridad como de parte de la prensa. Es la historia de Richard Jewell, un guardia de seguridad privado, impresentable y no muy listo que sin embargo salvó la vida de muchas personas cuando alertó sobre una bomba en medio de un concierto relacionado con los festejos de los Olímpicos de Atlanta en 1996. Así, Jewell se convirtió en un héroe nacional por un par de días, dado que de pronto una periodista inescrupulosa descubrió que el FBI, dada su falta total de pistas sobre el responsable del atentado, estaba investigando al guardia de seguridad dado que su perfil de persona resentida por no haber podido entrar ni a las fuerzas armadas ni a la policía lo podía convertir en sospechoso, claro que sin la más mínima evidencia en su contra.