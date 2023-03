Conmoción en Hollywood: murió Lance Reddick, actor de John Wick y The Wire

El miércoles pasado subió un video a sus redes sociales donde mostraba que estaba en su casa en vez de en la premiere de John Wick 4 en Nueva York. Aún así, no dio motivos por los cuales no asistió.

Antes de su paso por John Wick, Reddick era conocido por interpretar a Cedrick Daniels en la serie de HBO The Wire. También tuvo participaciones en series como Fringe, Lost y Doctor Who, así como las películas "Angel Has Fallen" y "Godzilla Vs. Kong".

Incluso, el actor filmó su participación cómo el dios griego Zeus en la serie de Disney+ de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.