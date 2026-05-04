Como cada primer lunes de mayo, llegó la Met Gala 2026, uno de los eventos de moda más importantes del mundo. El evento se celebra en el Metropolitan Museum of Art con su tradicional alfombra roja que concentra la atención global del mundo de la moda, el cine y el espectáculo.
Met Gala 2026: los looks más impresionantes de las principales estrellas en la alfombra roja
La temática de este año es “Costume Art” (el vestuario como arte), bajo el lema “Fashion Is Art”. La gala tiene como objetivo principal la recaudación de fondos del Costume Institute. Conocé los mejores outfits de la noche.
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Cada año este popular evento de la moda tiene un dresscode diferente. En esta ocasión, la temática es “Costume Art” (el vestuario como arte), una propuesta más conceptual con respecto a ediciones anteriores, que pone en tensión la relación entre el cuerpo y la prenda.
De esta manera, bajo el lema “Fashion Is Art” o “La Moda es Arte”, la gala tiene como objetivo principal la recaudación de fondos del Costume Institute que, según información difundida por CNN, sostiene una colección que supera los 33.000 objetos que abarcan más de siete siglos de historia de la indumentaria.
La lista de invitados para la edición de 2026 incluye estrellas como los músicos Beyoncé, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Madonna, Lisa; actrices como Nicole Kidman, Anne Hathaway, Angela Bassett , Zoë Kravitz, Hunter Schafer; y celebridades como Emma Chamberlain, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Kris Jenner,
Los mejores look de la Met Gala 2026
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